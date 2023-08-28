Член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розповів у ефірі телемарафону, що загальна мобілізація передбачає, що всі військовозобов'язані можуть бути мобілізовані у випадку необхідності поповнення наших сил безпеки та оборони. Їх можуть мобілізувати у відповідних військово-облікових спеціальностях, якими саме володіють чоловіки призовного віку, пише 24 канал.

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Чого варто чекати від мобілізації в Україні

З перших днів війни у нас відбуваються абсолютно планові мобілізаційні заходи. Це означає, що Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки вручають повістки для тих військовозобов'язаних, військово-облікові спеціальності яких потрібні на фронті, на передовій лінії,

– пояснив Веніславський.

Також він додав, що війна призводить до втрат. На жаль, є загиблі та поранені військові, тож втрати потрібно поповнювати.

"Відповідно територіальні центри продовжують комплектувати ті військові підрозділи, які зазнали втрат. Окрім того, оскільки ми намагаємося сформувати ті резерви, які забезпечать швидке просування і деокупацію всієї території, формуються нові військові підрозділи. Їх також необхідно забезпечувати відповідними військовослужбовцями", – заявив нардеп.

За його словами, всі ці комплексні заходи передбачають:

доведення до ТЦК та СП відповідних кількісних показників тих військовозобов'язаних певних спеціальностей, які необхідні ;

; територіальні центри їх мобілізують і все відбувається в абсолютно плановому режимі.

В Україні на цей момент якихось необхідних передумов для збільшення кількості військовозобов'язаних для їх мобілізації немає. Все відбувається в тому плановому режимі, як відбувалось з перших днів війни,

– запевнив Веніславський.

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