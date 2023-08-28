Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассказал в эфире телемарафона, что всеобщая мобилизация предполагает, что все военнообязанные могут быть мобилизованы в случае необходимости пополнения наших сил безопасности и обороны. Их могут мобилизовать в соответствующих военно-учетных специальностях, которыми именно владеют мужчины призывного возраста, пишет 24 канал.

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Чего стоит ждать от мобилизации в Украине

С первых дней войны у нас проходят абсолютно плановые мобилизационные мероприятия. Это означает, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки вручают повестки для военнообязанных, военно-учетные специальности которых нужны на фронте, на передовой линии,

– объяснил Вениславский.

Также он добавил, что война приводит к потерям. К сожалению, есть погибшие и раненые военные, поэтому потери нужно восполнять.

"Соответственно территориальные центры продолжают комплектовать те военные подразделения, которые понесли потери. Кроме того, поскольку мы пытаемся сформировать те резервы, которые обеспечат быстрое продвижение и деоккупацию всей территории, формируются новые военные подразделения. Их также необходимо снабжать соответствующими военнослужащими", – заявил нардеп.

По его словам, все эти комплексные меры предусматривают:

доведение до ТЦК и СП соответствующих количественных показателей тех военнообязанных определенных специальностей, которые необходимы ;

; территориальные центры их мобилизуют, и все происходит в абсолютно плановом режиме.

В Украине на данный момент каких-либо необходимых предпосылок для увеличения количества военнообязанных для их мобилизации нет. Все происходит в том плановом режиме, как происходило с первых дней войны,

– заверил Вениславский.

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