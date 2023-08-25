Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. В то же время он не возразил, что дополнительный призыв может состояться, однако в соответствии с утвержденными 24 февраля 2022 года нормами.

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Изменений в мобилизации не произойдет

По словам Данилова, не следует ожидать изменений в мобилизации.

Наша мобилизация началась 24 февраля 2022 года. В первый день начала военной агрессии были приняты все соответствующие решения Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины, было проведено заседание СНБО, затем Верховная Рада проголосовала за все соответствующие нормативно-правовые акты, в частности, касающиеся мобилизации,

– заметил секретарь СНБО.

Он добавил, что в Украине ни на день не прекращалась мобилизация. Однако она происходит с учетом необходимости ребят, которых нужно призвать для выполнения тех или иных задач. Все происходит спокойно.

"Уже отработан не первый этап мобилизации, шумихи не нужно поднимать, потому что все идет по плану, который на сегодня есть", – отметил Данилов.

Несмотря на это, секретарь СНБО предполагает, что может быть дополнительный призыв.

"Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля 2022 года. Мобилизация происходит спокойно и те объемы, которые нужны для наших Вооруженных Сил, никогда не пересекали отметку", – подчеркнул чиновник.

По его словам, еще ни одного месяца в Украине даже не выходили на показатели, которые утверждали. Ведь военные берегут наших военнослужащих и призывают ровно столько, сколько нужно для выполнения задач.

Также Данилов прокомментировал проверки военно-врачебных комиссий. В ближайшие дни президент соберет заседание СНБО, где будут рассматривать этот вопрос.

"Мы отличаемся от Российской Федерации тем, что не скрываем те процессы, которые есть в нашем обществе. Если есть негодяи или подлецы, которые, пользуясь войной, хотят заработать на тех или иных вещах, то такого не будет. Мы все это будем делать публично, и все, кто причастен к этим событиям, особенно во время войны, будут наказаны", – подчеркнул секретарь СНБО.

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