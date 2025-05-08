Зокрема, в одному із кримінальних проваджень громадянина визнали винним у тому, що він не з’явився до ТЦК після отримання повістки без обґрунтованої причини. Про це повідомляє 24 Канал.

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Чи можуть мобілізувати Свідка Єгови

Суд виніс вирок – три роки позбавлення волі за статтею КК України, яка стосується ухилення від мобілізації в умовах надзвичайного періоду.

Захист апелював до релігійних переконань підсудного, зазначаючи його належність до Свідків Єгови та відмову від військової служби. Проте Верховний Суд підкреслив, що хоча в мирний час Україна передбачає можливість альтернативної служби, в умовах воєнного стану участь у захисті держави є безумовною вимогою для всіх громадян, незалежно від віри.

Верховний Суд вважає, що призов за мобілізацією може зумовлювати виконання військового обов’язку не лише в бойовій обстановці, але може бути пов’язаний з іншими видами несення цієї служби (як-от будівництво укріплень, вивезення поранених, ремонт техніки тощо). Конкретно цього громадянина планували задіяти як зв'язківця.

Верховний Суд також відхилив аргументи захисту про неможливість служби у військовій формі чи отримання зарплати від Міноборони – суд визнав це як повну відмову від виконання будь-яких обов’язків щодо оборони країни.

Суд визначив, що перебування держави у правовому режимі воєнного стану є вагомою причиною, щоб вести мову про необхідність виконання військового обов’язку всіма громадянами України, в тому числі й Свідками Єгови.