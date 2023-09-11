За час роботи схеми зловмисники "заробили" майже два мільйони гривень. Їм загрожує до 10 років в'язниці.

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Хабар допомагав "скласти" тест

На Одещині чиновники допомагали ухилянтам гарантовано скласти тест на отримання "посвідчення моряка" за грошову "винагороду". Співробітник Ізмаїльського морпорту, а також чиновник Дунайської кваліфікаційної комісії Держслужби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства пропонували оформити ухилянтів як судноводії торговельних кораблів. Це дозволяло уникати мобілізації та без проблем виїжджати за кордон.

За такі "послуги" чоловіки просили від 700 до 1200 доларів у залежності від первинних навичок у морській справі та фінансових можливостей ухилянта. Загалом корупціонерам вдалося отримати близько 2 мільйонів гривень.

Співробітники СБУ затримали зловмисників прямо під час передачі чергового хабаря. Обом повідомили підозру за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

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