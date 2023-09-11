Прикордонники затримали близько 60 чоловіків за спробу незаконно перетнути кордон. Вони намагалися потрапити до Угорщини.

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Чоловіки шукали "слабкі місця" на кордоні

Протягом 9-10 вересня прикордонники Мукачівського загону затримали 56 чоловіків на шляху Угорщини та Румунії.

Більшість з них була помічена в ході заклопотаного пошуку "слабких місць" на кордоні,

– мовиться в повідомленні.

У Держприкордонній службі зазначили, що для всіх ухилянтів це закінчилось затриманням, адміністративною відповідальністю та заплямованою репутацією.

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