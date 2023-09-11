Военный эксперт Петр Черник объяснил 24 Каналу, что возвращение "вышек Бойко" под контроль Украины снизит эффективность управления Россией такого вооружения. Однако не отменит его, потому что у врага еще есть соответствующая аппаратура на побережье Крыма.
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"Вышки Бойко" успешно использовались для радиотехнической разведки. Там находились разнообразные радиолокационные станции, которые помогали обеспечивать ракетные пуски и сопровождать всю необходимую ракетную технику у нашим южным границам, особенно к Одесской области", – объяснил он.
Россияне могут попытаться отбить "вышки Бойко"
Петр Черник предположил: есть вероятность, что оккупанты постараются восстановить контроль на "вышками Бойко". Он объяснил, от чего все будет зависеть.
Допускаю, что это может произойти. Здесь уже будет игра мастерства, кто лучше владеет тактической постановкой. Лучшие средства, прежде всего обнаружение небольших моторных лодок и их поражение. Война набирает обороты и в этой части в частности,
– считает военный эксперт.
Возвращение "вышек Бойко" под контроль Украины: смотрите видео
Украина вернула под контроль "вышки Бойко"
- Украинские защитники вернули под контроль государства так называемые "вышки Бойко". Уникальную операцию по установлению контроля над "вышками Бойко" провели силы подразделений ГУР МО Украины. Под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина".
- Ранее на этих объектах активно проводили операцию украинские военные. Эти вышки находились под оккупацией россиян с 2015 года. После начала полномасштабного вторжения российские захватчики активно использовали "вышки Бойко" в военных целях.
- Кроме того, Украина вернула и самоподъемные буровые установки "Таврида" и "Сиваш". Во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи. Также во время одной из фаз операции состоялось сражение между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя самолет оккупантов получил поражение и вынужден был отступить.
- Отметим, что 27 августа британская разведка сообщала, что в районе "вышек Бойко" возобновились стычки. Это произошло после инцидента, когда вражеский истребитель попытался поразить украинский военный катер, расположенный вблизи платформы в северо-западном районе Черного моря.