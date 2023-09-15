Уже скоро 10 лет, как экс-президент направил пятки из Украины. Однако последствия его правления украинцам приходится разгребать до сих пор.
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Содействовали оккупации Крыма и полномасштабной войне
Так стало известно, что в суд передали обвинительные акты в отношении Януковича и главы его правительства Азарова. Оба политика обвиняются в заключении "вредных" для Украины Харьковских соглашений.
Харьковские соглашения
21 апреля 2010 года в Харькове Янукович подписал соглашение, которым продлил на 25 лет срок пребывания черноморского флота России в Крыму и Севастополе. А Азаров тогда же подписал распоряжение об одобрении Кабмином "Харьковских соглашений".
Следствие установило, что указанные договоренности заключены с нарушением Конституции и Закона "О международных договорах Украины".
Они создали предпосылки для увеличения численности и модернизации русских войск на территории Крыма, что вылилось в оккупацию полуострова.
В свою очередь, оккупация Крыма в течение 2014 – 2022 годов позволила россиянам нарастить личный состав и военную технику, которую затем они использовали для осуществления полномасштабного вторжения в Украину.
Следовательно, Янукович и Азаров обвиняются в действиях, которыми умышленно нанесли ущерб украинскому суверенитету, обороноспособности, государственной, экономической безопасности Украины. Они помогали россиянам осуществлять подрывную деятельность против нашего государства.
Незаконно пересек границу
- После побега в 2014 году на Януковича в Украине открыли ряд уголовных производств. Весной 2023 года стало известно о еще одном нарушении со стороны экс-президента. Оказалось, что он незаконно пересекал украинскую границу. С Януковичем будут судить и его охранника. Следствие установило, что они в феврале 2014 года дважды незаконно пересекли госграницу Украины и переправили через нее не менее 20 человек в Россию. В тот же день экс-президент посетил военную часть Черноморского флота России в районе Казацкой бухты в Севастополе. Там он призвал военнослужащих Управления государственной охраны Украины, которые обеспечивали его безопасность, к дезертирству.
- За Азаровым в Украине тоже плачет тюрьма, пока он скрывается в стране-агрессоре. В МИД Британии допустили, что бывшего премьера Россия мечтала снова "запустить" в украинскую политику. У Кремля был план сменить власть в Украине на пророссийскую, поставив во главе Евгения Мураева. Для Николая Азарова отвели роль его помощника.