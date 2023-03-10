В феврале 2014 года скандальный диктатор Виктор Янукович сбежал в Россию, после чего против него было открыто немало уголовных производств. В частности, 10 марта стало известно, что будут судить одиозного экспрезидента вместе с его охранником.

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В чем обвиняют беглого президента

Следует сказать, что этот процесс будет проходить с участием прокуроров Офиса Генпрокурора Подольским районным судом Киева. Собственно, было принято решение о специальном судебном разбирательстве заочно – то есть без непосредственного присутствия на рассмотрении дела обвиняемого.

Кроме Януковича, будут судить также экс-замначальника Управления государственной охраны Украины, или начальника Службы безопасности Президента Украины – или просто главного охранника экс-главы нашего государства.

Принятие судом этого решения позволяет провести судебное разбирательство и принять окончательное решение по предъявленному обвинению без участия обвиняемых,

– говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

В то же время там указаны данные следствия, которое установило, что 23 февраля 2014 года Янукович вместе со своим главным охранником и гражданами вражеского государства дважды незаконно пересек госграницу Украины и переправил через нее не менее 20 человек в Россию.

В тот же день 23 февраля скандальный президент находился на территории воинской части Черноморского флота России в районе Казацкой бухты в Севастополе. Там он подстрекал военнослужащих Управления государственной охраны Украины, которые обеспечивали его безопасность, до совершения дезертирства.

Обратите внимание! В официальном сообщении Офиса Генпрокурора, конечно, не указано, что речь идет именно о Януковиче, ведь согласно Конституции человек считается виновным только по решению суда. Однако это понятно из контекста, ведь "беглый президент" за всю историю Независимой Украины у нас был всего один.

Будут судить одиозного президента по статьям Уголовного кодекса, в которых говорится о незаконном пересечении границы и подстрекательстве к дезертирству:

части 4 статьи 27;

части 2 статьи 332;

части 1 статьи 408.

По двум последним в списке статьям также будут судить начальник службы безопасности экс-президента.

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Один суд Киева подыгрывал Януковичу

Не так давно секретарь СНБО Алексей Данилов рассказывал о том, что скандальный Окружной админсуд Киева действовал в пользу Виктора Януковича. Собственно, в декабре 2021 года учреждение приняло заявление от бывшего главы государства, которому уже был вынесен приговор в виде лишения свободы на 13 лет.

Очевидно, до начала широкомасштабного вторжения Россию делала все, чтобы после "взятия Киева за три дня" усадить в кресло президента Януковича. По крайней мере, так многие считают.

Однако в издании Financial Times писали, что Кремлем рассматривался сценарий того, что скандальный бывший президент всего-навсего благословит "руководить Украиной" кума Путина Виктора Медведчука.