Вже скоро 10 років, як експрезидент накивав п'ятами з України. Однак наслідки його правління українцям доводиться розгрібати і досі.

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Сприяли окупації Криму та повномасштабній війні

Так, стало відомо, що до суду передали обвинувальні акти щодо Януковича та глави його уряду Азарова. Обох політиків звинувачують в укладанні "шкідливих" для України Харківських угод.

Харківські угоди

21 квітня 2010 року у місті Харкові Янукович підписав угоду, якою продовжив на 25 років строк перебування чорноморського флоту Росії у Криму та Севастополі. А Азаров тоді ж підписав розпорядження про схвалення Кабміном "Харкіських угод".

Слідство встановило, що вказані домовленості укладені з порушенням Конституції та закону "Про міжнародні договори України".

Вони створили передумови для збільшення чисельності та модернізації російських військ на території Криму, що вилилося в окупацію півострова.

Своєю чергою окупація Криму протягом 2014 – 2022 років дозволили росіянам наростити особовий склад та військову техніку, яку потім вони використали для здійснення повномасштабного вторгнення в Україну.

Отже, Янукович і Азаров звинувачуються у діях, якими умисно завдали шкоди українському суверенітету, обороноздатності, державній, економічній безпеці України. Вони допомагали росіянам здійснювати підривну діяльність проти нашої держави.

Незаконно перетнув кордон