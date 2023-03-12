Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отметил, что не стоит доверять грузинским властям. Об этом он рассказал 24 Каналу. Он уточнил, что этот законопроект якобы отклонен, но не был отозван и в течение месяца его могут снова поставить на голосование.

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Ведется игра с оппозицией

По его словам, президент Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили – это ставленники типичного пророссийского олигарха Грузии Бидзины Иванишвили, которых он привел к власти.

Заявление президента Грузии, что она поддерживает митингующих, это манипуляция. Таков резкий отход от настойчивости к принятию закона об иноагентах свидетельствует о том, что сейчас ведется игра с оппозицией,

– убежден аналитик.

По его мнению, Грузия сейчас не готова к серьезным акциям протеста.

Грузины молодцы, что вышли на улицы против закона об иноагентах. Но проблема в том, что они привели к власти в Грузии пророссийские силы. Эти силы там повсюду. Там нет оснований говорить о том, что ближайшие перспективы Грузии – европейское будущее,

– заметил Клочок.

Он вспомнил, как заигрывали в свое время с украинцами Азаров и Янукович. Они активно интегрировали украинское законодательство в стандарты ЕС. Даже готовилось заявление о Соглашении об ассоциации с ЕС.

"А потом Янукович резко отказался от нее, чтобы получить лояльность России. Он играл с украинцами и сейчас такая же история происходит в Грузии", – считает эксперт.

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Без лидера перспективы у протестов нет

Клочок подчеркнул, что единственный вариант для Грузии – конкретно формировать свои требования и добиваться, чтобы власть была изменена. Но им выбивают все основания для этого, превращая протестное движение в маргинальное. Без лидера перспективы у протестов нет.

"Знаю лично много грузинских оппозиционеров, которые находятся в Украине. Они говорят, что "они здесь, чтобы изменить ситуацию в Грузии". Но сейчас очень подходящий момент возвращаться по возможности в Грузию поднимать и возглавлять протестное движение, чтобы оно стало более радикальным", – подчеркнул Валерий Клочок.

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