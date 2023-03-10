Такое мнение 24 Каналу выразил журналист Бачо Корчилава. Он отметил, что в таких странах как Украина, Грузия и Молдова есть сильное сообщество, которое имеет социальный заказ на свой вектор развития.

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Что испугало правительство Грузии в протестах

Грузия уже 30 лет идет по европейскому вектору развития. Поэтому любые попытки вывести страну на другой вектор развития будут приводить к таким результатам, как массовые протесты.

Сегодня есть представления и предпосылки полагать, что "Грузинская мечта" – это пророссийская партия. Однако, когда она шла на выборы, то пропагандировала европейский путь и ценности для страны.

Самое интересное в этих протестах то, что там стояли не только представители оппозиции. Там было очень много людей, голосовавших за "Грузинскую мечту" на выборах. Именно это больше всего испугало партию,

– объяснил журналист.

По его мнению, это хорошо демонстрирует, как на самом деле выглядит электоральная картинка. В то же время "Грузинская мечта" этой попыткой продвинуть закон "об иностранных агентах", буквально переведенный с русского языка, фактически потеряла свой электорат.

Корчилава объяснил, что испугало правительство Грузии в протестах: смотрите видео

Корчилава предположил, что власти Грузии не ожидали такой реакции населения. Вероятно, там думали, что получится продвинуть этот законопроект, потому что сначала рассказывали, что он аналог американского закона.

Что ожидает "Грузинскую мечту"

Еврокомиссия через полгода должна обнародовать отчет о выполненных Грузией условиях получения статуса кандидата. Журналист выразил сомнение, что он будет в пользу Тбилиси.

Так, нынешнее правительство страны должно четко понять, что основная часть его избирателей абсолютно проевропейски настроена. Следовательно, если оно хочет остаться у власти, то должно выполнить рекомендации Еврокомиссии.

"Если Грузия сможет получить кандидатство, то тогда, вероятно, "Грузинская мечта" в том или ином виде сможет остаться у власти. Если Грузия не получит статус кандидата, то у партии начнутся большие проблемы", – предположил журналист.

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