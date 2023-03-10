Симоньян издала очередное циничное заявление, поскольку ей не понравились, как грузины во время митинга выкрикивали "Сухуми". Речь идет о грузинском городе, который Россия оккупировала, пишет 24 Канал .

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Симоньян заявила о втором фронте для России

Пропагандистка написала в своих социальных сетях, что якобы протесты в Грузии требовались, чтобы открыть для России "второй фронт". С одной стороны, Симоньян, вероятно, разочарован тем, что российский сценарий в Грузии не прошел.

В частности, 10 марта парламент Грузии отклонил действующий в России закон об иноагентах. Именно этот законопроект вызвал массовые протесты. И, в отличие от россиян, грузины своего добились.

С другой стороны, Симоньян, возможно, публично выразила свои опасения по поводу "второго фронта". Россия терпит неудачу в Украине и открытие второго фронта будет смерти подобным кремлевскому режиму. Следовательно, она заранее пытается оправдать грядущие неудачи Москвы.

В контексте протестов в Грузии Симоньян издала угрозу в адрес Тбилиси. В частности, она написала, что в случае повторения августа 2008 года, когда Россия напала на Грузию, на этот раз "никто цацкаться" с Грузией якобы не будет.

Она пригрозила, что Россия не будет отправлять войска в Грузии, а намекнула на ракетные удары по Тбилиси. Можно предположить, что соответствующая риторика Симоньяна свидетельствует о том, что Кремль начинает терять рычаги влияния на Грузию, где откровенно пророссийское правительство.

Причем, Симоньян в контексте ударов по Грузии сказала, что в Тбилиси нет Киево-Печерской Лавры, намекая, что именно поэтому россияне не будут себя сдерживать. В своем сообщении она откровенно намекает, что Россия готова к ударам по гражданским в Грузии.

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