Таку думку 24 Каналу висловив журналіст Бачо Корчилава. Він зауважив, що в таких країнах як Україна, Грузія та Молдова є сильна спільнота, яка має соціальне замовлення на свій вектор розвитку.

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Що злякало уряд Грузії у протестах

Грузія вже 30 років йде європейським вектором розвитку. Тож будь-які спроби вивести країну на інший вектор розвитку будуть призводити до таких результатів як-от масові протести.

Сьогодні є уявлення та передумови вважати, що "Грузинська мрія" – це проросійська партія. Однак коли вона йшла на вибори, то пропагувала європейський шлях та цінності для країни.

Найцікавіше на цих протестах те, що там стояли не лише представники опозиції. Там було дуже багато людей, які голосували за "Грузинську мрію" на виборах. Саме це найбільше налякало партію,

– пояснив журналіст.

На його думку, це гарно демонструє як насправді виглядає електоральна картинка. Водночас "Грузинська мрія" цією спробою просунути закон "про іноземних агентів", який буквально перекладений з російської мови, фактично втратила свій електорат.

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Корчилава припустив, що влада Грузії не очікувала такої реакції населення. Ймовірно, там думали, що вийде просунути цей законопроєкт, бо спочатку розповідали, що він є аналогом американського закону.

Що очікує на "Грузинську мрію"

Єврокомісія через пів року має оприлюднити звіт про виконані Грузією умови щодо отримання статусу кандидата. Журналіст висловив сумнів, що він буде на користь Тбілісі.

Так, нинішній уряд країни має чітко зрозуміти, що основна частина його виборців є абсолютно проєвропейські налаштованою. Отже, якщо він хоче лишитися при владі, то має виконати рекомендації Єврокомісії.

"Якщо Грузія зможе отримати кандидатство, то тоді, ймовірно, "Грузинська мрія" у тому чи іншому вигляді зможе лишитися при владі. Якщо Грузія не отримає статус кандидата, то у партії почнуться великі проблеми", – припустив журналіст.

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