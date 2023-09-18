У жовтні – грудні Єврокомісія має вирішити чи надавати Грузії статус кандидата, чи ні. У Грузії очікують відмову і кажуть, що саме після неї українці планують повторити у них "євромайдан 2014 року".

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Грузія кричить про український слід

Служба державної безпеки Грузії запевняє, що українська військова розвідка разом із представниками грузинської опозиції хоче використати настрої суспільства після того, як мрія долучитися до родини ЄС зійде нанівець. Там заявили, що масові протести і держпереворот в країні "готують":

заступник ексміністра внутрішніх справ Грузії, а нині заступник глави воєнної розвідки України Георгій Лорткіпанідзе;

колишній член охорони третього президента Грузії Михайло Батурін та член близького оточення Міхеіла Саакашвілі;

командир "Грузинського легіону", який воює в Україні проти російських військ, Мамука Мамулашвілі.

У СДБ зазначили, що, мовляв, дати жовтень-грудень обрані не випадково. У жовтні Єврокомісія зачитає проміжний, а грудні – підсумковий звіт щодо готовності Грузії до отримання статусу кандидата у члени ЄС.

Крім того, грузинські спецслужби заявляють, що "майдан" в країні профінансують певні іноземні країни.

Слід зазначити, що Мамука Мамулашвілі та Опозиційна партія Михайла Саакашвілі "Єдиний національний рух" звинувачення відкидають.

Реакція України

В Україні не оминули гучну заяву грузинів. Так, речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що інформація про нібито підготовку українськими спецслужбами держперевороту у Грузії не відповідає дійсності.

Нинішня грузинська влада вчергове намагається демонізувати Україну, аби вирішити свої внутрішньополітичні питання. Українська держава не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії,

– наголосив дипломат.

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