В этом есть несколько положительных моментов. О них 24 Каналу отметил грузинский политолог Гела Васадзе.
Читайте также Флот России используют на 5–10%: как ВСУ устанавливают новые рекорды в Крыму
Россия перемещает флот
По словам Васадзе, если данный факт подтвердится, то Россия сможет разместить на указанной территории часть флота. Поскольку создать там какие-нибудь масштабные военно-морские базы не позволят природные условия.
"Технически разместить те остатки российского флота, которые сейчас есть, фактически невозможно, но часть флота они перебазируют, и это хорошо", - добавил он.
Гела Васадзе о возможном размещении Черноморского флота возле Абхазии: смотреть видео
Первая причина в чем может быть плюс – вопрос безопасности. Российские военные понимают, что временно оккупированные территории (Крым, Севастополь), где базируется их флот, они уже не безопасны. И военной технике оккупантов там бывает очень "жарко".
Украина уже показала, что может топить корабли в Крыму. И будет топить их дальше. Это хорошо еще и потому, потому что военные понимают, что Крым они (россияне – 24 Канал) сдадут и никуда от этого не денутся,
– подчеркнул политолог.
Также этот факт свидетельствует о том, что российские руководители теряют контроль над страной. Она вошла в период системного ослабления, который точно закончится системным кризисом.
"Размещение Черноморского флота выгодно нам. Это дополнительный стимул поддержки восстановления нашего суверенитета и территориальной целостности. Но неплохо было и самим приложить к этому усилия", – отметил Васадзе.
Отметим, что в министерстве иностранных дел Грузии осудили информацию о намерениях России разместить свой флот в Абхазии. Подобные действия они оценили как грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Как Россия прячет Черноморский флот: последние новости
- Украина вытесняет российский флот из Крыма. Причем, что враг имеет свое преимущество в технике, наша страна смогла навязать собственную инициативу и развитие событий.
- По данным мониторинговых групп, Россия начала перебрасывать свои корабли Черноморского флота в Новороссийск. Это прямое свидетельство того, что оккупанты боятся новых ударов.
- Остальные корабли, которые остаются во временно оккупированном Крыму, находятся под огневым контролем украинских сил. Отметим, что россияне постоянно перемещают свои корабли между тремя портами – в Феодосии, Новороссийске и Севастополе.