В этом есть несколько положительных моментов. О них 24 Каналу отметил грузинский политолог Гела Васадзе.

Читайте также Флот России используют на 5–10%: как ВСУ устанавливают новые рекорды в Крыму

Россия перемещает флот

По словам Васадзе, если данный факт подтвердится, то Россия сможет разместить на указанной территории часть флота. Поскольку создать там какие-нибудь масштабные военно-морские базы не позволят природные условия.

"Технически разместить те остатки российского флота, которые сейчас есть, фактически невозможно, но часть флота они перебазируют, и это хорошо", - добавил он.

Гела Васадзе о возможном размещении Черноморского флота возле Абхазии: смотреть видео

Первая причина в чем может быть плюс – вопрос безопасности. Российские военные понимают, что временно оккупированные территории (Крым, Севастополь), где базируется их флот, они уже не безопасны. И военной технике оккупантов там бывает очень "жарко".

Украина уже показала, что может топить корабли в Крыму. И будет топить их дальше. Это хорошо еще и потому, потому что военные понимают, что Крым они (россияне – 24 Канал) сдадут и никуда от этого не денутся,

– подчеркнул политолог.

Также этот факт свидетельствует о том, что российские руководители теряют контроль над страной. Она вошла в период системного ослабления, который точно закончится системным кризисом.

"Размещение Черноморского флота выгодно нам. Это дополнительный стимул поддержки восстановления нашего суверенитета и территориальной целостности. Но неплохо было и самим приложить к этому усилия", – отметил Васадзе.

Отметим, что в министерстве иностранных дел Грузии осудили информацию о намерениях России разместить свой флот в Абхазии. Подобные действия они оценили как грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Как Россия прячет Черноморский флот: последние новости