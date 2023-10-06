В цьому є декілька позитивних моментів. Про них 24 Каналу зазначив грузинський політолог Гела Васадзе.

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Росія переміщує флот

За словами Васадзе, якщо даний факт підтвердиться, то Росія зможе розташувати на зазначеній території частину флоту. Оскільки створити там якісь масштабні військово-морські бази не дозволять природні умови.

"Технічно розташувати ті залишки російського флоту, які зараз є, фактично неможливо, але частину флоту вони перебазують і це добре", – додав він.

Гела Васадзе про ймовірне розміщення Чорноморського флоту біля Абхазії: дивитись відео

Перша причина в чому може бути плюс – питання безпеки. Російські військові розуміють, що тимчасово окуповані території (Крим, Севастополь), де базується їхній флот, вони уже не є безпечними. І військовій техніці окупантів там буває дуже "спекотно".

Україна вже показала, що може топити кораблі в Криму. І топитиме їх далі. Це добре ще й тому, бо військові розуміють, що Крим вони (росіяни – 24 Канал) здадуть і нікуди від цього не дінуться,

– наголосив політолог.

Також даний факт свідчить про те, що російські очільники втрачають контроль над країною. Вона увійшла в період системного ослаблення, яке точно закінчиться системною кризою.

"Розміщення Чорноморського флоту вигідне для нас. Це додатковий стимул підтримки відновлення нашого суверенітету і територіальної цілісності. Але непогано було й самим докласти до цього зусилля", – відзначив Васадзе.

Зазначимо, що у міністерстві закордонних справ Грузії засудили інформацію щодо намірів Росії розмістити свій флот біля Абхазії. Подібні дії вони оцінили як грубе порушення суверенітету та територіальної цілісності Грузії.

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