Об особых деталях встречи кремлевского руководителя 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, уже у трапа самолета Китай продемонстрировал чего действительно хочет от страны-агрессора.
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"Это не визит Путина на равных. Это визит на чужой праздник", – отметил он.
Подтекст визита Путина
Отношение Китая к России началось возле самолета. Как отметил политолог, Путина встретил не лично Си Цзиньпин, несмотря на заявления диктатора об их тесных отношениях, а министр коммерции.
"Это очень хороший месседж для мира, в каком русле они (Китай – 24 Канал) рассматривают сотрудничество с Россией. Путин хотел бы получить от Китая военную поддержку. А Китай хочет минимизировать риски", – отметил он.
Более того – внутренняя аудитория поняла место своего "первого", ведь думает, что он как "император" приехал в Китай, подчеркнул Саакян.
Путин приехал в Китай: смотреть видео
Известно, что российский диктатор провел несколько встреч, например с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. То есть Китай для Путина – своеобразный конференц-центр с возможностью продемонстрировать, что у него пока остались какие-нибудь "друзья".
Анонсирована двусторонняя встреча с Си Цзиньпином в узком и расширенном форматах. Думаю, что Си Цзиньпин хочет услышать от России, какие они видят точки выхода из ситуации и как они ее оценивают,
– предположил Саакян.
Речь идет о войне в Украине. По его словам, китайский лидер понимает, что Путин не отдает себе отчет в ситуации, ведь получает недостоверную информацию и сам ее не проверяет. Об этом может говорится на закрытой встрече.
"А на широком формате будут говорить об экономике, что Китай может купить у России. Россия сейчас "геополитический наркоман", распродающий фамильное золото. Все это понимают", – добавил политолог.
Визит Путина в Китай: что известно
- Владимир Путин прибыл в Пекин 17 октября. Кроме Си Цзиньпина сообщалось о намерении российского диктатора встретиться еще с четырьмя главами государств. Пробыть в Китае он планирует два дня. Это вторая поездка Путина за границу после выдачи ему ордера на арест Международным уголовным судом.
- Си Цзиньпин встретился с Владимиром Путиным перед началом форума. Вместе с супругой Пэн Лиюань они встретили глав делегаций в Доме народного собрания. На кадрах, опубликованных российскими пропагандистами, отчетливо видно, как кремлевский руководитель нервничает.
- Кроме этого Виктор Орбан встретился с Путиным. Российские так называемые СМИ отметили, что говорилось о венгерско-российском сотрудничестве, в том числе в сфере экономики.