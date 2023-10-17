Политолог, философ, преподаватель Карлового университета Александр Морозов сказал 24 Каналу, что не стоит ожидать каких-либо последствий от общения главы Кремля и Виктором Орбаном.
Важно "Один пояс – один путь": для чего Китай собрал у себя Путина, Орбана и даже "Талибан"
Нечего предложить
Международный форум "Один пояс – один путь", проходящий в Китае, на этот раз собрал представителей 130 стран. Однако большинство участников саммита вряд ли захотят разговаривать с Путиным.
Именно поэтому Путин встретился с Орбаном. Их разговор – всего лишь дипломатическое обстоятельство, поскольку Путину там больше не с кем говорить,
– подчеркнул политолог.
Какова цель встречи Путина и Орбана в Китае: смотрите видео
Наверняка Путин с Орбаном не обсуждали какие-то принципиально новые темы. Москва уже исчерпала возможности, которые режим содействия Орбана создавал для Кремля.
"Были контракты "Росатома", кредиты, газовые соглашения с Россией – все это уже реализовано. И нового ничего Орбан предложить Путину не может. Да и у него сейчас нет предложений в сфере экономики для Венгрии", – отметил Александр Морозов.
Больше о событиях на форуме "Один пояс – один путь"
- По приезде в Китай, Путин провел неожиданную встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном. Премьер заявил, что Венгрия заинтересована в поддержке отношений с Россией "не только на уровне общения, но и экономики". Также Орбан поблагодарил "Росатом" и "Газпром", которые "остаются партнерами" и "выполняют свои соглашения".
- Путин также встретился с Си Цзиньпином в Доме народного собрания в Пекине, где присутствовали главы прибывших на форум делегаций.
- Глава Кремля во время общения с Си Цзиньпином и во время фотографирования участников форума вел себя довольно странно. Так, он хромал на правую ногу и заметно нервничал.
- Для Путина важен визит в Китай, ведь он обсудит с Си Цзиньпином принципиальные вопросы. Россия имеет сильную зависимость от экспорта нефти и газа в Китай. А потому от этого визита будет зависеть структура экономики России на будущие годы.