Орбан является старейшим главой правительства в Европейском Союзе. Он планирует оставаться у власти до 2034 года.
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Венгрия может отказаться от топлива из России
В своей речи Орбан представил план по 15 пунктам для укрепления Венгрии, которая:
- сейчас переживает годовую рецессию,
- испытывает острую нехватку рабочей силы,
- является одним из членов ЕС, наиболее зависимых от российских энергоносителей.
План включает в себя попытки инженерного повышения уровня рождаемости, шаги по модернизации армии и попытки заменить российское ядерное топливо на французское на единственной атомной электростанции страны, которая подвергается расширению под руководством России.
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Орбан хочет остаться у власти
60-летний Орбан, находящийся на пятом сроке и недавно публично заявивший, что останется у власти до 2030 года, обнародовал свою новую цель на ежегодной закрытой речи перед своими сторонниками.
Он вступил в конфликт с ЕС и США из-за своей беспрецедентной консолидации власти по возвращении на должность премьер-министра в 2010 году. Орбан распространил свое влияние на все сферы жизни в Венгрии – суды, бизнес, культуру и образование. Глава правительства построил мощную пропагандистскую машину, которая помогла ему подавить политическую оппозицию.
ЕС приостановил выделение более 30 миллиардов долларов США, предназначенных для Венгрии, из-за проблем с коррупцией и верховенством права. Отношения с США, союзником по НАТО, также испортились, поскольку Орбан отверг требования ослабить контроль и снизить уровень дружественности отношений его правительства с Китаем и Россией.