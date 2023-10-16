Кроме того, Россия активно использует нападение ХАМАС на Израиль, чтобы подорвать военную помощь Украине. Детальнее об этом рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Россия ночью атаковала Украину: что известно об обстреле

Россия снова прибегла к воздушной атаке на Украину ночью 16 октября. Россия атаковала Украину с воздуха с нескольких направлений, применив "Шахеды", управляемые авиационные ракеты и баллистику. Есть сбивания и попадания в ряде областей и раненые.

Как сообщили в Воздушных Силах ВСУ, всего зафиксировано применение одной баллистической ракеты "Искандер-М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 "Шахедов". В результате боевой работы сил ПВО удалось уничтожить две управляемые авиационные ракеты и 11 дронов.

Под атакой врага оказались Полтавская, Днепропетровская, Кировоградская и Хмельницкая области. Повсюду враг целил по гражданской инфраструктуре.

Как объяснила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, вражеские воздушные цели двигались по сложной траектории. Войска России запускали дроны-камикадзе по разным направлениям, пытаясь обойти украинские системы ПВО. При этом погода мешала работе сил ПВО – шторм и сильный порывистый ветер.

Это в очередной раз доказывает, насколько важно усиление ПВО с одной стороны, а также усиление наших защитников оружием – с другой, чтобы ускорить победу.

Смогут ли США одновременно оказывать помощь Украине и Израилю

Что касается помощи партнеров, то есть положительные новости. На фоне обострения в Израиле президент США Джо Байден заверил, что США могут поддерживать и Украину, и Израиль одновременно.

Якобы Соединенные Штаты имеют для этого возможности и обязательства. Причем высказался об этом Байден достаточно эмоционально.

США могут оказать поддержку Израилю и Украине, сохраняя при этом нашу всеобщую международную оборону. У нас есть возможность сделать это, и мы имеем обязательства, мы являемся важной нацией. Мы Соединенные Штаты Америки, ради Бога, самая могущественная нация в истории – не в мире, а в истории мира. Мы можем позаботиться об обоих партнерах и сохранить нашу общую международную оборону. А если не мы, то кто?

– сказал Байден.

Кроме того, американское издание Axios уверяет, что администрация Байдена ищет финансирование для Украины вне бюджета США. То есть, без одобрения Конгресса.

Похоже, в Белом доме понимают, что если продолжить попытку достичь согласия Конгресса, то этот процесс может сильно затянуться во времени. Но так же следует понимать, что в обход Конгресса Белый дом не сможет найти много денег.

Как США ищут альтернативные пути помощи Украине

Белый дом сегодня рассматривает разные альтернативные сценарии. На этой неделе в Люксембурге министр финансов США Джанет Йеллен планирует призвать европейских чиновников сделать конкретные шаги, чтобы получить проценты, полученные от российских активов на сумму около 200 миллиардов долларов, хранящихся на европейских счетах, по словам американского чиновника.

Другой сценарий – использование действующей грантовой программы Госдепартамента для оказания помощи Украине в закупке оружия.

Третий сценарий – это все же обращение к Конгрессу с запросом о выделении больше денег на охрану границ, Украины, Израиля и, возможно, Тайваня. И все это в одном пакете во избежание манипуляций республиканцев.

Немцы не поддерживают передачу Украине ракет Taurus

Но, с другой стороны, в Европе настроения относительно именно военной помощи отличаются.

По результатам опроса в Германии, проведенного институтом YouGov, оказалось, что большинство немцев поддерживают решение канцлера Олафа Шольца о том, чтобы пока не передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. В частности, таких 55% и только 26% немцев считают такое решение канцлера неправильным.

Следует напомнить, что в начале октября Шольц говорил, что пока Германия не приняла решения о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку пытается не допустить "эскалации" войны.

Позицию Шольца критикует оппозиционная ХДС, но также отдельные представители его коалиционных партнеров – "Зеленых" и "Свободных демократов".

Впрочем, оказалось, что среди избирателей всех этих партий преобладает поддержка позиции Шольца о том, чтобы пока не передавать ракеты Украине.

И, к сожалению, эта позиция точно будет влиять на решение правительства Германии. Кроме того, в целом мнения относительно немецкой военной помощи для Украины разделились: почти 40% немцев считают, что Германия "зашла слишком далеко", 29% – что уровень помощи такой, как надо, 18% – что он недостаточный.

Меняет ли война на Ближнем Востоке позицию Запада по отношению к Украине

Вместе с тем, несмотря на заявление США о том, что Запад может помогать одновременно и Украине, и Израилю, ряд экспертов опасается, что с разжиганием войны на Ближнем Востоке, позиции западных стран, в отношении Украины могут меняться.

В ГУР заявили, что Россия активно использует войну в Израиле именно с целью уменьшения помощи Украине со стороны партнеров. И, по словам представителя ГУР Андрея Юсова, Россия готовилась к этому еще до нападения ХАМАС на Израиль.

"В России используют террористические атаки по Израилю, с одной стороны, в целях реализации отдельных информационно-психологических операций против Украины на международном уровне, с целью использовать события и атаки в Израиле против Украины, ослабить международную поддержку – это факт.

Также все чаще появляется подтверждение взаимодействия и сотрудничества путинской России с Движением ХАМАС. И передача оружия, трофейного оружия ХАМАС произошла раньше террористических атак в Израиле," – резюмировал Юсов.