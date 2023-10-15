Байден заверил, что у США есть возможность оказывать поддержку Израилю и Украине. Он отметил, что США обязаны оказывать помощь Украине и Израилю.
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Байден заверил в поддержке Украину и Израиль
"У нас есть возможность сделать это, и мы обязаны это сделать, мы важнейшая нация", – сказал Байден, перефразировав известную цитату бывшего госсекретаря Мадлен Олбрайт.
По словам Байдена, США могут оказывать помощь, сохраняя "нашу всеобщую международную оборону".
Ради Бога, мы – Соединенные Штаты Америки, самая могущественная нация в истории – не в мире, в истории мира. Истории мира. Мы можем позаботиться о них обоих и при этом поддерживать нашу общую международную оборону,
– сказал Байден и добавил "а если не мы, то кто?"
Таким образом, Байден разбил фейки российской пропаганды, мол, США якобы не смогут оказывать Украине помощь из-за нужд Израиля, противостоящего террористам ХАМАС.
Белый дом хочет объединить пакет помощи для Украины и Израиля
- В Белом доме подтвердили намерение объединить пакет военной помощи для Украины и Израиля. Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что сумма пакета будет значительно больше 2 миллиардов долларов.
- По данным СМИ, Байден стремится выделить для Украины один большой пакет военной помощи на целый год на сумму от 50 до 100 миллиардов долларов.
- Выделение дополнительного финансирования для Украины тормозится тем, что Конгресс США по-прежнему остается без спикера. Республиканцы выдвинули главным кандидатом Стива Скализа, в свое время поддерживавшего Украину. Но Скализ вдруг отозвал свою кандидатуру.
- После этого республиканцы выбрали Джима Джордана новым кандидатом на спикера Палаты представителей. Он – противник финансирования военной помощи Украине.