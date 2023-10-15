Байден заверил, что у США есть возможность оказывать поддержку Израилю и Украине. Он отметил, что США обязаны оказывать помощь Украине и Израилю.

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Байден заверил в поддержке Украину и Израиль

"У нас есть возможность сделать это, и мы обязаны это сделать, мы важнейшая нация", – сказал Байден, перефразировав известную цитату бывшего госсекретаря Мадлен Олбрайт.

По словам Байдена, США могут оказывать помощь, сохраняя "нашу всеобщую международную оборону".

Ради Бога, мы – Соединенные Штаты Америки, самая могущественная нация в истории – не в мире, в истории мира. Истории мира. Мы можем позаботиться о них обоих и при этом поддерживать нашу общую международную оборону,

– сказал Байден и добавил "а если не мы, то кто?"

Таким образом, Байден разбил фейки российской пропаганды, мол, США якобы не смогут оказывать Украине помощь из-за нужд Израиля, противостоящего террористам ХАМАС.

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