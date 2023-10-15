Байден запевнив, що США мають можливість надавати підтримку Ізраїлю та Україні. Він зазначив, що США зобов'язані надавати допомогу Україні та Ізраїлю.

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Байден запевнив у підтримці Україну та Ізраїль

"У нас є можливість зробити це, і ми зобов'язані це зробити, ми – найважливіша нація", – сказав Байден, перефразувавши відому цитату колишньої держсекретарки Мадлен Олбрайт.

За слова Байдена, США можуть надавати допомогу, зберігаючи "нашу загальну міжнародну оборону".

Заради Бога, ми – Сполучені Штати Америки, наймогутніша нація в історії – не у світі, в історії світу. Історії світу. Ми можемо подбати про них обох і при цьому підтримувати нашу загальну міжнародну оборону,

– сказав Байден і додав "а якщо не ми, то хто?"

У такий спосіб Байден розбив фейки російської пропаганди, мовляв, США нібито не зможуть надавати Україні допомогу через потреби Ізраїлю, який протистоїть терористам ХАМАС.

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