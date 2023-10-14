Зауважимо, що Джим Джордан відомий тим, що був одним з ініціаторів розслідування діяльності родини нинішнього президента США Джо Байдена, коли він обіймав посаду віцепрезидента. Крім того, він – противник фінансування військової допомоги Україні.
Тим часом Комісія Конгресу рекомендує США готуватися до одночасної війни з Китаєм і Росією, – Reuters
Маккарті підтримав Джордана
У ЗМІ пишуть, що на законодавців тиснула хвиля високопоставлених прихильників, зокрема Шон Хенніті з Fox News. Вони прагнули, щоб голосування відбулося на користь Джордана, щоб він замінив Кевіна Маккарті.
Тепер же Джордан з Огайо намагатиметься об'єднати колег з глибоко розколотої республіканської більшості у Палаті представників перед публічним голосуванням. За попередньою інформацією, воно має відбутися вже наступного тижня. Розподіл голосів на закритому голосуванні був таким: 124 проти 81 голосу на користь Джордана.
Я думаю, що Джордан зробить чудову роботу. Ми повинні повернути все на правильний шлях,
– сказав Маккарті перед голосуванням.
Сам Джордан, коли йшов на ранкове засідання, заявив, що дуже добре себе почуває.
Чим ще відомий Джордан
- Західні ЗМІ пишуть, що він відомий тісним союзом з Дональдом Трампом. Особливо тоді, коли колишній президент США працював над скасуванням результатів виборів 2020 року, внаслідок чого 6 січня 2021 року відбулася атака на Капітолій.
- Власне, під час процедури імпічменту Трампа через атаку 6 січня Джордан був головним захисником тодішнього президента у Конгресі. Відомо, що через кілька днів Трамп нагородив його Медаллю Свободи.
- А ще кілька років тому Джордан і його офіс заперечували звинувачення колишніх борців, коли він був помічником тренера з боротьби в Університеті штату Огайо. Його звинуватили в тому, що він знав про неналежне обмацування лікарем з Огайо. Джордан заявляв, що ніколи не знав про жодні зловживання.