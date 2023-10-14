Заметим, что Джим Джордан известен тем, что был одним из инициаторов расследования деятельности семьи нынешнего президента США Джо Байдена, когда он занимал должность вице-президента. Кроме того, он – противник финансирования военной помощи Украине.

Тем временем Комиссия Конгресса рекомендует США готовиться к одновременной войне с Китаем и Россией, – Reuters

Маккарти поддержал Джордана

В СМИ пишут, что на законодателей давила волна высокопоставленных сторонников, в частности, Шон Хеннити из Fox News. Они стремились, чтобы голосование состоялось в пользу Джордана, чтобы он заменил Кевина Маккарти.

Теперь же Джордан из Огайо будет пытаться объединить коллег из глубоко расколотого республиканского большинства в Палате представителей перед публичным голосованием. По предварительной информации, оно должно состояться на следующей неделе. Распределение голосов на закрытом голосовании было следующим: 124 против 81 голоса в пользу Джордана.

Я думаю, что Джордан сделает отличную работу. Мы должны вернуть все на верный путь,

– сказал Маккарти перед голосованием.

Сам Джордан, когда шел на утреннее заседание, заявил, что очень хорошо себя чувствует.

Чем еще известен Джордан