Заметим, что Джим Джордан известен тем, что был одним из инициаторов расследования деятельности семьи нынешнего президента США Джо Байдена, когда он занимал должность вице-президента. Кроме того, он – противник финансирования военной помощи Украине.
Тем временем Комиссия Конгресса рекомендует США готовиться к одновременной войне с Китаем и Россией, – Reuters
Маккарти поддержал Джордана
В СМИ пишут, что на законодателей давила волна высокопоставленных сторонников, в частности, Шон Хеннити из Fox News. Они стремились, чтобы голосование состоялось в пользу Джордана, чтобы он заменил Кевина Маккарти.
Теперь же Джордан из Огайо будет пытаться объединить коллег из глубоко расколотого республиканского большинства в Палате представителей перед публичным голосованием. По предварительной информации, оно должно состояться на следующей неделе. Распределение голосов на закрытом голосовании было следующим: 124 против 81 голоса в пользу Джордана.
Я думаю, что Джордан сделает отличную работу. Мы должны вернуть все на верный путь,
– сказал Маккарти перед голосованием.
Сам Джордан, когда шел на утреннее заседание, заявил, что очень хорошо себя чувствует.
Чем еще известен Джордан
- Западные СМИ пишут, что он известен тесным союзом с Дональдом Трампом. Особенно тогда, когда бывший президент США работал над отменой результатов выборов 2020 года, в результате чего 6 января 2021 года произошла атака на Капитолий.
- Во время процедуры импичмента Трампа из-за атаки 6 января Джордан был главным защитником тогдашнего президента в Конгрессе. Известно, что через несколько дней Трамп наградил его Медалью Свободы.
- А еще несколько лет назад Джордан и его офис отрицали обвинения бывших борцов, когда он являлся помощником тренера по борьбе в Университете штата Огайо. Его обвинили в том, что он знал о ненадлежащем ощупывании врачом из Огайо. Джордан заявлял, что никогда не знал ни о каких злоупотреблениях.