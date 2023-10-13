Кандидатові не вдалося подолати спротив групи однопартійців, які не хотіли підтримати його під час голосування в залі.
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Я чітко сказав, що ми повинні відкласти свої плани і зосередитися на тому, що потрібно країні, і країна розраховує на нас,
— сказав Скаліс журналістам у четвер.
Також він додав, що є "деякі люди", яким варто "подивитися в дзеркало" і вирішити, чи поверне республіканська більшість у Палаті представників на правильний шлях, або вони продовжували йти до цілей.
У середу Стів Скаліс виграв у Джима Джордана номінацію Республіканської партії на посаду спікера з перевагою 113-99, однак голосування відклали через консультації.
Які факти треба знати про кандидата58-річний Стів Скаліс тривалий час є одним із найвпливовіших республіканців у Палаті представників. Він перебуває на провідних посадах в партії з 2012 року. Скаліс лікується від раку крові. Він голосував за проукраїнські ініціативи, але не робив прямих заяв на підтримку України.
Що цьому передувало
- 3 жовтня у США вперше в історії усунули з посади голови Палати представників Конгресу США – республіканця Кевіна Маккарті.
- Приводом стали закиди в бік Маккарті в таємній угоді з президентом Джо Байденом через те, що той заручився підтримкою демократів у голосуванні за законопроєкт про тимчасовий бюджет, спрямований на уникнення припинення роботи уряду (шатдауну).
- До цього в історії Палати представників було лише три вимоги щодо зміщення спікера з посади, а голосування з такого питання відбулося лише одного разу: в 1910 році республіканці спробували змістити Джозефа Кеннона, але за підсумками голосування той зберіг посаду, хоча його позиції були ослаблені.