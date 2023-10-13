Кандидатові не вдалося подолати спротив групи однопартійців, які не хотіли підтримати його під час голосування в залі.

Дивіться також США все активніше відстоюють передачу заморожених активів росіян Україні: яка причина поспіху

Зверніть увагу! На десятий день після усунення з посади попереднього спікера — Кевіна МакКарті Республіканська партія залишається без кандидата на цю посаду.

Я чітко сказав, що ми повинні відкласти свої плани і зосередитися на тому, що потрібно країні, і країна розраховує на нас,

— сказав Скаліс журналістам у четвер.

Також він додав, що є "деякі люди", яким варто "подивитися в дзеркало" і вирішити, чи поверне республіканська більшість у Палаті представників на правильний шлях, або вони продовжували йти до цілей.

У середу Стів Скаліс виграв у Джима Джордана номінацію Республіканської партії на посаду спікера з перевагою 113-99, однак голосування відклали через консультації.

Які факти треба знати про кандидата 58-річний Стів Скаліс тривалий час є одним із найвпливовіших республіканців у Палаті представників. Він перебуває на провідних посадах в партії з 2012 року. Скаліс лікується від раку крові. Він голосував за проукраїнські ініціативи, але не робив прямих заяв на підтримку України.

Що цьому передувало