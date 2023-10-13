Кандидату не удалось преодолеть сопротивление группы однопартийцев, не желавших поддержать его во время голосования в зале.

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Обратите внимание! На десятый день после отстранения от должности предыдущего спикера Кевина МакКарти Республиканская партия остается без кандидата на эту должность.

Я четко сказал, что мы должны отложить свои планы и сосредоточиться на том, что нужно стране и страна рассчитывает на нас,

– сказал Скалис журналистам в четверг.

Также он добавил, что есть "некоторые люди", которым стоит "посмотреть в зеркало" и решить, вернет ли республиканское большинство в Палате представителей на правильный путь или они продолжали идти к целям.

В среду Стив Скалис выиграл у Джима Джордана номинацию Республиканской партии на должность спикера с преимуществом 113-99, однако голосование было отложено из-за консультаций.

Какие факты нужно знать о кандидате 58-летний Стив Скалис долгое время является одним из самых влиятельных республиканцев в Палате представителей. Он находится на ведущих должностях в партии с 2012 года. Скалиса лечится от рака крови. Он голосовал за проукраинские инициативы, но не делал прямых заявлений в поддержку Украины.

Что этому предшествовало