Кандидату не удалось преодолеть сопротивление группы однопартийцев, не желавших поддержать его во время голосования в зале.
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Я четко сказал, что мы должны отложить свои планы и сосредоточиться на том, что нужно стране и страна рассчитывает на нас,
– сказал Скалис журналистам в четверг.
Также он добавил, что есть "некоторые люди", которым стоит "посмотреть в зеркало" и решить, вернет ли республиканское большинство в Палате представителей на правильный путь или они продолжали идти к целям.
В среду Стив Скалис выиграл у Джима Джордана номинацию Республиканской партии на должность спикера с преимуществом 113-99, однако голосование было отложено из-за консультаций.
Какие факты нужно знать о кандидате58-летний Стив Скалис долгое время является одним из самых влиятельных республиканцев в Палате представителей. Он находится на ведущих должностях в партии с 2012 года. Скалиса лечится от рака крови. Он голосовал за проукраинские инициативы, но не делал прямых заявлений в поддержку Украины.
Что этому предшествовало
- 3 октября в США впервые в истории отстранили от должности главы Палаты представителей Конгресса США – республиканца Кевина Маккарти.
- Поводом стали упреки в сторону Маккарти в тайном соглашении с президентом Джо Байденом из-за того, что тот заручился поддержкой демократов в голосовании за законопроект о временном бюджете, направленный на избежание прекращения работы правительства (шатдауна).
- До этого в истории Палаты представителей было только три требования по смещению спикера с должности, а голосование по такому вопросу состоялось лишь однажды: в 1910 году республиканцы попытались сместить Джозефа Кэннона, но по итогам голосования тот сохранил должность, хотя его позиции были ослаблены.