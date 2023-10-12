США все упорнее отстаивают идею конфискации денег россиян

В Соединенных Штатах все более активно отстаивают позицию по конфискации и использованию замороженных российских активов с их последующей передачей Киеву. В частности, речь идет о деньгах российского Центробанка, трогать которые так боятся европейские страны.

Читайте также Развитие крафтового бизнеса: что может стать новой визитной карточкой Украины

Высокопоставленные чиновники США объединили усилия, чтобы побудить западные правительства использовать сотни миллиардов долларов замороженных резервов российского Центробанка для помощи Украине,

– сообщили источники, вовлеченные в процесс.

Представители США настаивают не просто на конфискации денег россиян, но и их использовании в качестве помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами. Такая активизация этой позиции США обусловлена, прежде всего, тем, что все больше разговоров звучит о "внутриполитических препятствиях", из-за которых оказывать Украине помощь из денег налогоплательщиков становится все сложнее.

Когда российские деньги могут передать Украине

Вместе с тем, даже самые оптимистичные сторонники этой идеи не рассчитывают, что Киев получит деньги даже в ближайшие месяцы. Даже при положительном развитии событий весь процесс может занять более года.

Некоторые чиновники США, привлеченные к обсуждениям, предполагают, что с большей вероятностью деньги россиян удастся конфисковать для восстановления Украины, а не для военной помощи.