Крафтовый бизнес часто называют фактором, который может сыграть немаловажную роль в росте украинской экономики. Локальность, уникальная продукция, "семейность", возрождение традиций, конкурентность – у этой сферы много сильных сторон, которые могут помочь завоевать позиции даже на глобальном рынке. 24 Канал совместно со Škoda рассказывает о крафтовом бизнесе, который набирает все большую популярность.

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Сыроделие

Когда речь идет о крафтовом производстве, первое, что приходит в голову, – это сыроделие. И на это немало причин! Но самое главное – потребители все чаще отказываются от привычного ассортимента в пользу уникального вкуса и качества, являющихся флагманскими характеристиками крафтового сыра.

Основа крафтового искусства​ / Фото Unsplash

Это позволяет не только поддержать местных производителей и традиции, но и расширить вкусовую палитру и получить новые впечатления. Кроме того, у многих крафтовиков можно сделать индивидуальный заказ под собственные предпочтения, что является едва ли не самым конкурентным преимуществом маленьких производств.

Мед

Уже сейчас Украина является одним из ключевых экспортеров меда в мире, а наша продукция то и дело побеждает на международных конкурсах, становясь №1 во всех категориях. Производство меда – это особая культура и традиции, уже ставшие нашей визитной карточкой.

Визитная карточка Украины​ / Фото Unsplash

Несмотря на то, что производителей меда с каждым годом становится все больше, на рынке не становится "тесно" никому. Поэтому нет ничего удивительного, что крафтовое производство меда активно развивается и вряд ли находится близко к своему пику.

Шоколад

Сладкие вкусности всегда пользовались особым спросом на рынке. Особенно потребителей привлекает крафтовая продукция, где благодаря новым ингредиентам придают новые краски привычному шоколаду.

Наслаждение, поражающее каждого​ / Фото Unsplash

Ведь крафтовость – это всегда возможность выйти за рамки повседневной жизни и бросить вызов установившимся правилам. Украинцы уже демонстрируют это умение во всех сферах, а шоколадные местные производители готовятся к тому, чтобы заявить о себе далеко за пределами местных рынков.

Джемы

Производство ягод и фруктов в Украине достигло высокого уровня, в частности благодаря полученному опыту из Нидерландов и других стран. Голубика, малина, крыжовник и другие ягоды вышли на совсем другие объемы производства, но пока основным направлением все равно остается экспорт сырья, в основном в замороженном виде.

Новая ягодная культура / Фото Unsplash

Впрочем, медленно начинает набирать обороты культура джемов. Это позволяет не только создавать большую добавленную стоимость продукции, но и снабжать столы домов, ресторанов и других заведений питания отличной местной продукцией. Здесь также есть куда разгуляться с сочетанием вкусов, так что можно смело предполагать, что в скором времени крафтовые джемы займут одну из главных ступенек на рынке сладостей.

К новым вершинам с авто для смелых

Выйти на новый уровень эффективности и успевать больше за день удастся с личным автомобилем. В таком случае проблема передвижения как по городу, так и по стране просто исчезает. Это однозначное преимущество для любого предпринимателя, поскольку собственное дело требует решения многих вопросов. Порой действовать нужно очень быстро и от этого решения может зависеть будущее бизнеса.

Однако эффективное передвижение не исключает потребности в комфорте. Ведь автомобиль не должен доставлять дополнительных хлопот. Современный рынок сегодня предлагает уникальные модели с весомыми преимуществами. Для примера, стоит обратить внимание на Škoda Karoq, которыми можно управлять даже с помощью собственного смартфона.

Да, с приложением можно следить сразу за рядом показателей, которые позволят значительно упростить жизнь. В частности, речь идет о таких опциях:

из любого уголка мира владелец автомобиля Škoda Karoq может увидеть, где именно расположена машина. Главное – доступ к Интернету;

закрыты ли у нее двери и багажник;

не разряженный аккумулятор;

сколько горючего осталось в баке.

Это поможет более эффективно использовать свое время. К примеру, если заканчивается горючее, владелец Škoda Karoq может учесть это в своем расписании на день и заранее заехать на заправку.

Škoda Karoq – авто, созданное для комфорта водителя и пассажиров / Фото Škoda

Еще одно преимущество – возможность распланировать свой маршрут перед длительной поездкой, учитывая такие моменты как отели, заправки или просто пит-стопы для отдыха. Этот маршрут можно скачать через смартфон на Škoda Karoq, и встроенная навигационная система во время поездки поведет водителя по разведанным дорогам. Это значительно упростит поездки для водителя и пассажиров.

В приложении также можно следить за статистикой поездок, расходом топлива, средней скоростью и другими показателями. Кроме того, благодаря применению система автомобиля даже самостоятельно способна послать дилеру уведомление о необходимости проведения диагностики и поиска запчасти в случае обнаружения внезапной неполадки системы.

Со Škoda Karoq также будет гораздо легче парковаться, ведь система "знает" точные места. Такая функция существенно сэкономит время водителю, например перед важной встречей. Если же вы имели настолько загруженный день, что случайно забыли, где оставили свой Škoda Karoq – это не проблема: информация о местоположении авто будет у вас на смартфоне.