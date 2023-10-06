Крафтовий бізнес часто називають фактором, який може зіграти важливу роль у зростанні української економіки. Локальність, унікальна продукція, "сімейність", відродження традицій, конкурентність – у цієї сфери є багато сильних сторін, які можуть допомогти вибороти позиції навіть на глобальному ринку. 24 Канал спільно зі Škoda розповідає про крафтовий бізнес, який набирає все більшої популярності.

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Сироваріння

Коли мова йде про крафтове виробництво, перше, що спадає на думку, – це сироваріння. І на це є чимало причин! Та найголовніше – споживачі дедалі частіше відмовляються від звичного асортименту на користь унікального смаку та якості, які є флагманськими характеристиками крафтового сиру.

Основа крафтового мистецтва / Фото Unsplash

Це дозволяє не лише підтримати місцевих виробників і традиції, а розширити смакову палітру та отримати нові враження. Окрім того, у багатьох крафтовиків можна зробити індивідуальне замовлення під власні вподобання, що є чи не найбільшою конкурентною перевагою маленьких виробництв.

Мед

Вже зараз Україна є одним із ключових експортерів меду у світі, а наша продукція раз за разом перемагає на міжнародних конкурсах, стаючи №1 у всіх категоріях. Виробництво меду – це особлива культура та традиції, які вже стали нашою візитівкою.

Візитівка України / Фото Unsplash

Попри те, що виробників меду з кожним роком все більшає, на ринку не стає "тісно" нікому. Тому немає нічого дивного, що крафтове виробництво меду активно розвивається і навряд чи перебуває близько до свого піка.

Шоколад

Солодкі смаколики завжди мали особливий попит на ринку. Особливо споживачів приваблює крафтова продукція, де завдяки новим інгредієнтам надають нових барв звичному шоколаду.

Насолода, яка вражає кожного / Фото Unsplash

Адже крафтовість – це завжди про можливість вийти за рамки повсякдення та кинути виклик усталеним правилам. Українці вже демонструють це вміння в усіх сферах, а шоколадні місцевих виробників готуються до того, щоб заявити про себе далеко за межами місцевих ринків.

Джеми

Виробництво ягід та фруктів в Україні сягнуло високого рівня, зокрема, завдяки отриманому досвіду з Нідерландів та інших країн. Лохина, малина, аґрус та інші ягоди вийшли на зовсім інші обсяги виробництва, але поки що основним напрямком все одно залишається експорт сировини, здебільшого у замороженому вигляді.

Нова ягідна культура / Фото Unsplash

Втім, поволі починає набирати обертів культура джемів. Це дозволяє не лише створювати більшу додану вартість продукції, а й забезпечувати столи домівок, ресторанів та інших закладів харчування відмінною місцевою продукцією. Тут також є куди розгулятися із поєднанням смаків, тож можна сміливо припускати, що незабаром крафтові джеми займуть одну з головних сходинок на ринку смаколиків.

До нових вершин з авто для сміливих

Вийти на новий рівень ефективності та встигати більше за день вдасться з власним автомобілем. У такому разі проблема пересування як містом, так і країною просто зникає. Це однозначна перевага для будь-якого підприємця, оскільки власна справа вимагає розв'язання багатьох питань. Часом діяти потрібно дуже швидко і від цього рішення може залежати майбутнє бізнесу.

Проте ефективне пересування не виключає потребу в комфорті. Адже автомобіль не має доставляти додаткових клопотів. Сучасний ринок сьогодні пропонує унікальні моделі з вагомими перевагами. Для прикладу, варто можна звернути увагу на Škoda Karoq, якими можна керувати навіть за допомогою власного смартфона.

Так, із застосунком можна стежити відразу за низкою показників, які дозволять значно спростити життя. Зокрема, йдеться про такі опції:

з будь-якого куточка світу власник автомобіля Škoda Karoq може побачити, де саме розташована машина. Головне – доступ до Інтернету;

чи зачинені у неї двері та багажник;

чи не розряджений акумулятор;

скільки пального залишилось у баку.

Це допоможе більше ефективно використовувати свій час. Наприклад, якщо закінчується пальне, власник Škoda Karoq може врахувати це у своєму розкладі на день та заздалегідь заїхати на заправку.

Škoda Karoq – авто, створене для комфорту водія та пасажирів / Фото Škoda

Ще одна перевага – можливість розпланувати свій маршрут перед тривалою поїздкою, враховуючи такі моменти, як готелі, заправки чи просто піт-стопи для відпочинку. Цей маршрут можна завантажити через смартфон на Škoda Karoq, і вбудована навігаційна система під час поїздки поведе водія розвіданими дорогами. Це значно спростить подорожі для водія та пасажирів.

На додатку також можна стежити за статистикою поїздок, витрату пального, середньою швидкістю та іншими показниками. Крім того, завдяки застосунку система автомобіля навіть самостійно здатна надіслати дилеру повідомлення про необхідність проведення діагностики та пошуку запчастини у разі виявлення раптової неполадки системи.

Зі Škoda Karoq також буде значно легше паркуватися, адже система "знає" точні місця. Така функція суттєво зекономить час водієві, наприклад, перед важливою зустріччю. Якщо ж ви мали настільки завантажений день, що випадково забули, де залишили свій Škoda Karoq, – це не проблема: інформація про місце розташування авто буде у вас на смартфоні.