США все наполегливіше відстоюють ідею конфіскації грошей росіян

У Сполучених Штатах все активніше відстоюють позицію щодо конфіскації та використання заморожених російських активів з їх подальшою передачею Києву. Зокрема, мова йде про гроші російського Центробанку, чіпати які так бояться європейські країни.

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Високопосадовці США об'єднали зусилля, щоб спонукати західні уряди використати сотні мільярдів доларів заморожених резервів російського Центробанку для допомоги Україні,

– повідомили джерела, які залучені до процесу.

Відтак, представники США наполягають не просто на конфіскації грошей росіян, а й їх використання у якості допомоги Україні у боротьбі з російськими окупантами. Така активізація цієї позиції США зумовлена насамперед тим, що все більше розмов лунає про "внутрішньополітичні перешкоди", через які надавати Україні допомогу з грошей платників податків стає все складніше.

Коли російські гроші можуть передати Україні

Разом з тим навіть найбільш оптимістичні прихильники цієї ідеї не розраховують, що Київ отримає гроші навіть у найближчі місяці. Навіть за найбільш позитивного розвитку подій весь процес може зайняти понад рік.

Деякі посадовці США, які залучені до обговорень, припускають, що з більшою ймовірністю гроші росіян вдасться конфіскувати для відбудови України, а не для військової допомоги.