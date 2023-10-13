Президент США Джо Байден обнародует свой план дополнительного финансирования Украины и Израиля на следующей неделе. Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, пошатнется ли помощь Украине со стороны США из-за войны между ХАМАС и Израилем.

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Что общего в войнах против Израиля и Украины

На фоне обострения в Израиле начали появляться опасения, что США могут уменьшить поддержку Украины из-за усиления поддержки Израиля.

Мол, Вашингтону придется выбирать, кого поддержать больше. Сильно на этом спекулирует российская пропаганда, но находятся и американские чиновники, которые об этом говорят.

Глава Пентагона Ллойд Остин накануне ясно указал, что Соединенные Штаты в дальнейшем смогут одновременно оказывать оборонную помощь Украине и Израилю.

На эту тему издание WSJ выразило четкую позицию, отметив, что говорящие о выборе между Израилем и Украиной очень сильно ошибаются.

Во вторник президент Байден намекнул, что может попросить у Конгресса ассигнования для Израиля, Украины и Тайваня. И это имеет военный и политический смысл.

США противостоят авторитарной оси, которая все больше работает вместе – это Россия, Иран и Китай. В статье WSJ приводятся аргументы в пользу того, что Россия активно сотрудничает в военном плане с Ираном, а также более скрыто с Китаем.

Соответственно, все выглядит так, что эта ось стремится установить новые правила мира и свергнуть относительную глобальную стабильность, сформированную Западом после Второй мировой войны.

То есть войны против Израиля и Украины связаны между собой глобальной целью.

Но даже в Конгрессе США появляются те, кто хочет отделить Израиль от Украины и сделать определенный выбор. К примеру, стоит обратить внимание, что говорит Джош Хоули, конгрессмен-республиканец.

Израиль стоит перед экзистенциальной угрозой. Любое финансирование для Украины должно быть немедленно перенаправлено в Израиль. Мы должны противостоять попыткам связать экстренную военную поддержку Израилю с дополнительным финансированием для Украины,

– заявил он.

То есть, Джош Хоули уверяет, что якобы США не смогут помогать обоим.

Израиль и Украина нуждаются в разной помощи

Но две войны все же разные – ВСУ сейчас пытаются прорвать линии обороны россиян на фронте, а израильский ЦАХАЛ атакует ХАМАС с воздуха.

Соответственно срочный запрос Израиля в США – это перехватчики для израильской ПРО "Железный купол", которые Украина не использует. Или речь идет об авиационных ракетах, которые также ВСУ не смогут использовать на старых самолетах. У нас запросы даже разные.

И все же отдельные конгрессмены в США уверяют, что с началом наземной операции Израиля в Секторе Газа ЦАХАЛ потребует поставок снарядов 155-мм, которые сейчас получает Украина.

США уже наращивают производство 155-мм калибра, а Израиль, откровенно говоря, не сможет использовать огромное количество артиллерийских снарядов, потому что масштабы разные.

Почему вопрос о помощи сразу Израилю и Украине может стать проблемой

Хотя все же следует признать, что в случае расширения войны на Ближнем Востоке вопрос помощи сразу и Израилю, и Украине может стать проблемой, и об этом и пишут сейчас американские СМИ.

"США нуждаются в усилиях, чтобы производить больше боеприпасов и расширять свой арсенал. США и их союзникам нужно все: от артиллерии до систем противоракетной обороны Patriot и оружия большой дальности, такого как Naval Strike Missile, для нескольких театров боевых действий".

"Тысячи противокорабельных ракет большой дальности нужны, чтобы сдержать Китай от удара по Тайваню, вне зависимости от событий в Газе или Украине. Выбор между Украиной и Израилем был бы стратегической ошибкой. Блокировка попытки России восстановить свою империю в Европе и защита главного союзника Америки на Ближнем Востоке отвечают национальным интересам США", – пишет WSJ.

Впрочем, также следует понимать, что те же республиканцы сейчас заиграют с избирателями, требуя, например, не голосовать одновременно за помощь Украине и Израилю в одном пакете.

Фактически они пытаются таким образом угодить изоляционистам.

Сегодня стало известно, что президент США Джо Байден обнародует свой план дополнительного финансирования Украины и Израиля на следующей неделе.

Проблема в том, что Конгресс США по-прежнему остается без Спикера. Накануне республиканцы выдвинули главным кандидатом Стива Скализа, который в свое время поддерживал Украину и заявил, что изоляционистские настроения недопустимы.

Но Скализ вдруг отозвал свою кандидатуру на должность Спикера. Теперь процесс назначения нового спикера Палаты снова затянется.