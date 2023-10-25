Однако окончательное решение о передаче Taurus будет принимать канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что Украина может и не увидеть Taurus по ряду причин.
Читайте также Враг не может подстрелить: Черник сравнил возможности ракет ATACMS и Taurus
Почему Украина может не получить Taurus
По социологическому исследованию, почти 50% немцев не поддерживают передачу Taurus Украине. При этом около 25% жителей Германии поддерживают такое мнение.
С другим электоратом Шольцу придется работать. Пока он не проделает "домашнюю работу", можем Taurus и не увидеть,
– заметил военный эксперт.
Свитан предположил, от чего зависит передача Taurus Украине: смотреть видео
Свитан считает, что у канцлера Германии есть разрешение от США о передаче ракет Taurus Украине. Поэтому Олаф Шольц будет решать только внутриполитические разногласия в Берлине.
Что известно о передаче Taurus Украине
- Немецкие европарламентарии заявили, что поддерживают передачу Украине Taurus и считают, что Олаф Шольц блокирует решение о передаче этого оружия. Райнхард Бутикофер подчеркнул, что другие политические силы выступают за передачу дальнобойных ракет Украине.
- В сентябре в Германии назвали причину, усложняющую предоставление Taurus. По их словам, говорится о длительную подготовку украинских военных и специалистов. Они ведь будут программировать цели ракет.
- Недавно посол Германии в Украине Мартин Егер объяснил, что Берлин сейчас не будет предоставлять Украине дальнобойные ракеты. По словам Егера, "федеральное правительство и канцлер Германии очень четко дали это понять".