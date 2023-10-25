Однако окончательное решение о передаче Taurus будет принимать канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что Украина может и не увидеть Taurus по ряду причин.

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Почему Украина может не получить Taurus

По социологическому исследованию, почти 50% немцев не поддерживают передачу Taurus Украине. При этом около 25% жителей Германии поддерживают такое мнение.

Любопытно! Пожалуй, важнейшей особенностью Taurus является то, что эта ракета подобна Storm Shadow и SCALP-EG, поскольку все эти три ракеты разрабатывались в рамках совместного проекта, и производителем всех трех является корпорация MBDA.

С другим электоратом Шольцу придется работать. Пока он не проделает "домашнюю работу", можем Taurus и не увидеть,

– заметил военный эксперт.

Свитан предположил, от чего зависит передача Taurus Украине: смотреть видео

Свитан считает, что у канцлера Германии есть разрешение от США о передаче ракет Taurus Украине. Поэтому Олаф Шольц будет решать только внутриполитические разногласия в Берлине.

Что известно о передаче Taurus Украине