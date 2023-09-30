Очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман пояснила, як Україна може використовувати Taurus. Вона наголосила, що наша держава має право завдавати німецькими ракетами ударів по ворожих військових об'єктах у Росії та Криму.
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Що у Бундестазі кажуть про Taurus
Як пояснила Штрак-Циммерман, Україна може використовувати німецьку та іншу зброю у такий спосіб завдяки міжнародному праву.
Міжнародне право дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території російського агресора. Незалежно від того, де було вироблено зброю та хто її постачав. Це стосується і Криму, який використовується для поставок російській армії,
– зауважила вона.
Представниця Бундестагу закликала Олафа Шольца, який заблокував постачання цих ракет для України, негайно передати Taurus ЗСУ. Вона наголосила, що занадто довге зволікання призведе до продовження страждань.
Чому Німеччина досі не передала Україні Taurus
- Не так давно видання The Wall Street Journal писало, що трипартійний коаліційний уряд Німеччини в принципі схвалив постачання Taurus, однак Олаф Шольц гальмує цей процес. Канцлер боїться, що німцям доведеться приїхати в Україну, щоб допомогти ЗСУ обслуговувати цю зброю. А це, на його думку, призведе до прямої конфронтації між Берліном та Москвою.
- Раніше німецький євродепутат Міхаель Галер у розмові з 24 Каналом спростував чутки про те, що канцлер виступає проти передачі Україні Taurus нібито через страх ядерного удару з боку країни-агресорки. Він припустив, що Шольц думає про післявоєнні стосунки з Росією та боїться, що ЗСУ застосують німецькі ракети для знищення Кримського мосту.
- Нагадаємо, серед причин також вказувалася довготривала підготовка українських військових та фахівців. Їхнє навчання займе щонайменше 3 місяці.