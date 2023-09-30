Очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман пояснила, як Україна може використовувати Taurus. Вона наголосила, що наша держава має право завдавати німецькими ракетами ударів по ворожих військових об'єктах у Росії та Криму.

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Що у Бундестазі кажуть про Taurus

Як пояснила Штрак-Циммерман, Україна може використовувати німецьку та іншу зброю у такий спосіб завдяки міжнародному праву.

Міжнародне право дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території російського агресора. Незалежно від того, де було вироблено зброю та хто її постачав. Це стосується і Криму, який використовується для поставок російській армії,

– зауважила вона.

Представниця Бундестагу закликала Олафа Шольца, який заблокував постачання цих ракет для України, негайно передати Taurus ЗСУ. Вона наголосила, що занадто довге зволікання призведе до продовження страждань.

Чому Німеччина досі не передала Україні Taurus