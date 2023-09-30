Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман объяснила, как Украина может использовать Taurus. Она подчеркнула, что наше государство имеет право наносить немецкими ракетами удары по вражеским военным объектам в России и Крыму.

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Что в Бундестаге говорят о Taurus

Как пояснила Штрак-Циммерман, Украина может использовать немецкое и другое оружие таким образом благодаря международному праву.

Международное право разрешает Украине атаковать военные объекты на территории российского агрессора. Независимо от того, где было произведено оружие и кто его поставлял. Это касается и Крыма, используемого для поставок российской армии,

– заметила она.

Представительница Бундестага призвала Олафа Шольца, заблокировавшего поставки этих ракет для Украины, немедленно передать Taurus ВСУ. Она подчеркнула, что слишком долгое промедление приведет к продолжению страданий.

Почему Германия до сих пор не передала Украине Taurus