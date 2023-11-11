Хотя в Украине уже поздняя осень, пока достаточно тепло и минусовые температуры были только ночью. Вероятно, россияне ждут холодов, чтобы бить по украинским энергообъектам. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона выразил свое мнение на этот счет.
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Россия накапливает ракеты
По словам спикера ВС, в прошлом году россияне потратили много ракет – одних крылатых у них ушло более тысячи за полгода, с сентября 2022 по март 2023. Сейчас, по данным ГУР, у оккупантов около 800 ракет, то есть значительно меньше. В это количество входят и крылатые, и баллистические.
Речь о высокоточном, дальнобойном оружии, без учета С-300, "Ониксов", Х-31, Х-59 и так далее,
– говорит Юрий Игнат.
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Какие прогнозы
- В субботу, 11 ноября, россияне впервые за более чем 50 дней пытались обстрелять Киев. Им это не удалось, но все же эту атаку, по мнению Андрея Юсова, рано считать началом атак по инфраструктуре. Это не первая комбинированная атака, но понятно, что россияне не будут предупреждать о начале энергетического террора.
- Последние два дня воздушные тревоги в Украине длятся почти по четыре часа. Юрий Игнат объясняет, что россияне дозаправляют самолет МиГ в воздухе, поэтому продолжительность тревог значительно увеличивается. Но это коварная тактика врага, ведь этим они якобы маскируют другие тревоги, объявленные до или во время взлета истребителя, – например, угрозу ударных дронов для конкретного региона. И когда Воздушные силы дают отбой по МиГу, другие угрозы еще могут быть актуальными.
- Эксперты считают, что частые и длительные поднятия МиГов уничтожают украинскую экономику, ведь кафе, магазины и салоны вынуждены остановиться. Это своеобразный микроинсульт экономики. К тому же непонятно, куда именно полетят ракеты "Кинжал", если тревога по всей стране.