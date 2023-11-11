Патрулирование МиГ-31 создает для Украины 2 проблемы. Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-работник СБУ Иван Ступак.
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Проблемы для Украины
Иван Ступак отметил, что первая проблема для Украины – то, что такие патрулирования МиГ-31 разрушают украинскую экономику. Дело в том, что если есть правильная реакция на сигналы воздушной тревоги, то бизнес, банки, магазины не работают.
То есть происходит определенный "микроинсульт" экономики. Россияне пытаются растянуть этот "микроинсульт" во времени и сделать его последствия более тяжелыми для украинской экономики. Они будут делать это регулярно,
– объяснил он.
Кроме того, когда МиГ-31 находится в воздухе, неизвестно, в какой момент и куда вражеский самолет выпустит ракету. Украина теряет некоторое время с момента, когда самолет только взлетел.
"К сожалению, мы теряем этот небольшой люфт времени с момента, когда самолет только взлетел. Это потенциальный носитель баллистических ракет "Кинжал". Самолет уже в воздухе и в любой момент может запустить эту ракету по любому региону территории Украины", – сказал экс-работник СБУ.
Ступак о патрулировании вражеских МиГ: смотрите видео
Ракетный удар по Киеву: главное
- В субботу, 11 ноября, примерно в 8 часов утра в Киеве было слышно мощные взрывы. Воздушная тревога была объявлена через несколько часов.
- Впоследствии мэр Виталий Кличко сообщил, что взрывы прогремели на левом берегу столицы. ПВО отработала по баллистической цели.
- В результате вражеской атаки повреждения получили дома. Полиция Киевской области заявила, что, к счастью, обошлось без пострадавших.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему взрывы раздались до сигнала воздушной тревоги. Оккупанты запустили одну ракету, которая летела по баллистической траектории, украинские защитники ее сбили. По словам Игната, если бы разведка или партнеры предоставили информацию о готовящемся нападении на столицу, то воздушную тревогу включили бы заранее. Поскольку соответствующей информации не было, на угрозу среагировали мгновенно.