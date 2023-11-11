Патрулирование МиГ-31 создает для Украины 2 проблемы. Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-работник СБУ Иван Ступак.

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Проблемы для Украины

Иван Ступак отметил, что первая проблема для Украины – то, что такие патрулирования МиГ-31 разрушают украинскую экономику. Дело в том, что если есть правильная реакция на сигналы воздушной тревоги, то бизнес, банки, магазины не работают.

То есть происходит определенный "микроинсульт" экономики. Россияне пытаются растянуть этот "микроинсульт" во времени и сделать его последствия более тяжелыми для украинской экономики. Они будут делать это регулярно,

– объяснил он.

Кроме того, когда МиГ-31 находится в воздухе, неизвестно, в какой момент и куда вражеский самолет выпустит ракету. Украина теряет некоторое время с момента, когда самолет только взлетел.

"К сожалению, мы теряем этот небольшой люфт времени с момента, когда самолет только взлетел. Это потенциальный носитель баллистических ракет "Кинжал". Самолет уже в воздухе и в любой момент может запустить эту ракету по любому региону территории Украины", – сказал экс-работник СБУ.

Ступак о патрулировании вражеских МиГ: смотрите видео

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