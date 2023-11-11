Хоча в Україні вже пізня осінь, поки що досить тепло і мінусові температури були тільки вночі. Імовірно, росіяни чекають на холоди, щоб гатити по українських енергооб'єктах. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону висловив свою думку щодо цього.
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Росія накопичує ракети
За словами речника ПС, минулого року росіяни витратили багато ракет – самих крилатих у них пішло понад тисячу за пів року, з вересня 2022 по березень 2023. Зараз, за даними ГУР, в окупантів близько 800 ракет, тобто значно менше. У цю кількість входять і крилаті, і балістичні.
Мова про високоточну, далекобійну зброю, без урахування С-300, "Оніксів", Х-31, Х-59 тощо,
– говорить Юрій Ігнат.
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Які прогнози
- У суботу 11 листопада росіяни вперше за понад 50 днів намагалися обстріляти Київ. Їм це не вдалося, і все ж цю атаку, на думку Андрія Юсова, зарано вважати початком атак по інфраструктурі. Це не перша комбінована атака, але зрозуміло, що росіяни не будуть попереджати про початок енергетичного терору.
- Останні два дні повітряні тривоги в Україні тривають майже по чотири години. Юрій Ігнат пояснює, що росіяни дозаправляють літак МіГ у повітрі, тож тривалість тривог значно збільшується. Але це підступна тактика ворога, адже цим вони ніби маскують інші тривоги, оголошені до або під час зльоту винищувача, – наприклад, загрозу від ударних дронів для конкретного регіону. І коли Повітряні сили дають відбій по МіГу, інші загрози можуть ще бути актуальними.
- Експерти вважають, що часті і тривалі підняття МіГів знищують українську економіку, адже кафе, магазини і салони змушені зупинитися. Це своєрідний мікроінсульт економіки. До того ж незрозуміло, куди саме полетять ракети "Кинджал", якщо тривога по всій країні.