Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что ракетоносители противника отведены в пункты базирования. Однако враг настолько коварен, что может наносить удары прямо из бухт.

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Уничтожение вражеских катеров – пощечина Черноморскому флоту

Фиксируется, что россияне могут направлять ракеты из бухт, хотя это в первую очередь представляет опасность для самого экипажа и инфраструктуры, которая находится вокруг. Но эти риски надо учитывать, поэтому Генштаб всегда на высоком уровне оценивает ракетную опасность с моря.

В ночь на 10 ноября украинским разведчикам удалось уничтожить в Крыму два скоростные российские катера. По словам Гуменюк, эти суда не такие агрессивные, как ракетоносители, но их поражение стало мощной пощечиной для Черноморского флота.

Психологически – это серьезно расшатывает общее настроение в подразделениях вражеского флота. Соответственно, ракетоносители также боятся выходить на дежурство, поскольку следующими могут стать именно они,

– подчеркнула начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга.

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Чего ждать от оккупантов

Россияне отвели свои суда дальше, но дальнобойность "Калибров" остается сверхмощной. Пока они есть в Черном море, могут достать любого места Украины. Дальность полета ракеты "Калибр", выпускаемой с морского ракетоносителя, достигает 2500 километров.

Высокоточное оружие, такое как "Калибр", накапливается и в будущем его могут использовать для энергетического террора. Он не обязательно произойдет, но это вероятно, поэтому надо быть настроенными на возможность таких ударов,

– заметила Гуменюк.

Следовательно, надо быть готовыми к условиям, которые нам может диктовать враг. Следует сохранять бдительность и следить за оперативными сообщениями официальных структур.

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