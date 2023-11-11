Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, зауваживши, що ракетоносії противника відведені в пункти базування. Проте ворог настільки підступний, що може завдавати ударів просто з бухт.
Дивіться також Дістанемо будь-де: у РНБО розповіли про подальше знищення Чорноморського флоту
Знищення ворожих катерів – ляпас Чорноморському флоту
Фіксується, що росіяни можуть скеровувати ракети з бухт, хоча це найперше становить небезпеку для самого екіпажу та інфраструктури, яка є навколо. Але на ці ризики треба зважати, тому Генштаб завжди на високому рівні оцінює ракетну небезпеку з моря.
У ніч на 10 листопада українським розвідникам вдалося знищити в Криму два швидкісні російські катери. За словами Гуменюк, ці судна не є такі агресивні, як ракетоносії, але їхнє ураження стало потужним ляпасом для Чорноморського флоту.
Психологічно – це серйозно розхитує загальний настрій у підрозділах ворожого флоту. Відповідно, ракетоносії також бояться виходити на чергування, оскільки наступними можуть стати саме вони,
– наголосила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня.
Гуменюк розповіла про актуальну ситуацію у Чорному морі: дивіться відео
Чого очікувати від окупантів
Росіяни відвели свої судна далі, але далекобійність "Калібрів" залишається надпотужною. Доки вони є в Чорному морі, доти можуть дістати будь-якого місця України. Дальність польоту ракети "Калібр", яку випускають з морського ракетоносія, сягає 2500 кілометрів.
Високоточна зброя, така як "Калібри", накопичується і в майбутньому її можуть використати для енергетичного терору. Він не обов'язково відбудеться, але це цілком ймовірно, тому треба бути налаштованими на можливість таких ударів,
– зауважила Гуменюк.
Відтак варто бути готовими до умов, які нам може диктувати ворог. Треба зберігати пильність та стежити за оперативними повідомленнями офіційних структур.
Знищення ворожих катерів у Криму: що відомо
- Спецпідрозділ ГУР 10 листопада уразив два російських швидкісних десантних катери класу "Серна". Їх використовували під час війни в Україні. У травні 2022 року на острові Зміїний, який перебував під окупацією, ударним безпілотником Bayraktar TB2 також вдалося знищити десантний катер цього проєкту.
- У розвідці повідомили, що на уражених суднах була броньована техніка та екіпаж. Катери такого класу мають досить велику швидкість та можуть вміщувати до 45 тонн вантажу й 92 особи озброєного десанту.
- Результати дорозвідки показали, що операція пройшла успішно. Внаслідок атаки надводних ударних дронів малі десантні кораблі Чорноморського флоту Росії були знищені. Окупантам нагадали, що "полювання" за ворожими цілями триває.