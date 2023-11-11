Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, зауваживши, що ракетоносії противника відведені в пункти базування. Проте ворог настільки підступний, що може завдавати ударів просто з бухт.

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Знищення ворожих катерів – ляпас Чорноморському флоту

Фіксується, що росіяни можуть скеровувати ракети з бухт, хоча це найперше становить небезпеку для самого екіпажу та інфраструктури, яка є навколо. Але на ці ризики треба зважати, тому Генштаб завжди на високому рівні оцінює ракетну небезпеку з моря.

У ніч на 10 листопада українським розвідникам вдалося знищити в Криму два швидкісні російські катери. За словами Гуменюк, ці судна не є такі агресивні, як ракетоносії, але їхнє ураження стало потужним ляпасом для Чорноморського флоту.

Психологічно – це серйозно розхитує загальний настрій у підрозділах ворожого флоту. Відповідно, ракетоносії також бояться виходити на чергування, оскільки наступними можуть стати саме вони,

– наголосила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня.

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Чого очікувати від окупантів

Росіяни відвели свої судна далі, але далекобійність "Калібрів" залишається надпотужною. Доки вони є в Чорному морі, доти можуть дістати будь-якого місця України. Дальність польоту ракети "Калібр", яку випускають з морського ракетоносія, сягає 2500 кілометрів.

Високоточна зброя, така як "Калібри", накопичується і в майбутньому її можуть використати для енергетичного терору. Він не обов'язково відбудеться, але це цілком ймовірно, тому треба бути налаштованими на можливість таких ударів,

– зауважила Гуменюк.

Відтак варто бути готовими до умов, які нам може диктувати ворог. Треба зберігати пильність та стежити за оперативними повідомленнями офіційних структур.

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