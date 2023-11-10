Як повідомили 24 Каналу джерела в розвідці, сталося це поблизу селища Чорноморського в тимчасово окупованому Криму. Додамо, що саме в ніч на п'ятницю, 10 листопада.

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Неспокійна ніч в Криму

Варто сказати, що в міноборони Росії вранці писали про атаку БпЛА на Кримський півострів. У Кремлі заявили, що 2 дрони було помічено у небі, але поспішили запевнити, що їх нібито ліквідувала ППО.

Черговими силами ППО два українські безпілотні літальні апарати перехоплені над територією (тимчасово окупованого – 24 Канал) Криму,

– написали в Москві.

Водночас інформація, яку 24 Каналу надали джерела засвідчує, що загарбники вчергове збрехали. Флот Росії зменшився на 2 швидкісні катери після неспокійної ночі.