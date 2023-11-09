Військовий аналітик, майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман сказав 24 Каналу, що вдалі операції ЗСУ в Криму мають стимулювати наших партнерів ще більше допомагати Україні.

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Російські ППО не можуть перехоплювати ракети

Удари ЗСУ по Криму, а саме атака на "вишки Бойка", висадка десанту, ліквідування протиповітряних засобів, зокрема комплексів С-400 "Тріумф", С-300, "Тор", суттєво пошматували протиповітряну оборону ворога.

І росіянам так швидко залатати таку "щілину" у протиповітряній обороні не можливо. Є передчуття, що українські літаки через ці "щілини" вже залітають і можуть випускати ракети Storm Shadow чи SCALP по Криму,

– пояснив військовий аналітик.

Україна постійно атакує ракетами військові об'єкти в Криму, а російські ППО не можуть їх перехоплювати.

Це, по-перше, успіх, а по-друге, для наших партнерів це може бути сигнал про те, що ми вправно працюємо далекобійними ракетами. І тому, можливо, потрібно дати Україні ще більше ракет,

– наголосив Гетьман.

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Якби ЗСУ мало не декілька десятків далекобійних ракет, а декілька сотень, то наші удари по Криму були б ще ефективнішими. І щоб тоді залишилось від сил росіян, зокрема на Півдні, на лівому березі Дніпра на Херсонщині та звичайно в Криму.

"Якщо ми отримаємо більше ракет, це не означає, що ми одразу переможемо у війні. Але це дуже спростить наш шлях та збереже дуже багато життів наших військових", – впевнений Олексій Гетьман.

Зверніть увагу! Секретар РНБО Олексій Данілов закцентував на тому, що наша країна має "шалені успіхи" в Криму. Особливу увагу він звернув на те, що "ніколи не було такого", щоб держава, що не має власних ВМС "у тому вигляді, в якому дуже хотіла б мати", ліквідувала підводний човен, носій ракет ("Ростов-на-Дону" – 24 Канал).

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