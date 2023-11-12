Сили оборони Півдня повідомили, що оперативна ситуація в їхній зоні відповідальності залишається напруженою. Наразі в діях окупантів не виявлено ознак формування наступальних угруповань.

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Яка поточна ситуація на морі

Сили оборони Півдня заявили, що у Чорному та Азовському морях Росія залишила по одному бойовому кораблю через погодні умови.

В морі потужний шторм. Ворог залишив на бойовому чергуванні 2 бойових кораблі – по одному в Чорному та Азовському морях. Ракетоносії заведені в пункти базування,

– мовиться у повідомленні.

Наші захисники закликали жителів південних областей не відвідувати смугу узбережжя через високу мінну небезпеку.

Погодні умови також ускладнили дорозвідку бойової роботи наших воїнів. Однак вже точно відомо, що протягом минулої доби Сили оборони Півдня ліквідували 5 окупантів, знищили 4 гармати та 2 одиниці ворожої автомобільної техніки, а також відправили на дно російський човен.

Що відомо про ракетоносії противника