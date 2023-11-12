Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа розповів про атаки на Військово-морський флот Росії та пояснив, що Україні потрібно для успіху.

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Старший інженер у RAND Corporation Скотт Савіц розповів, що під час війни Україна ефективно використовувала безпілотні морські дрони та арсенал протикорабельних ракет великої дальності для ударів по російському флоту. Це завдало ворогу суттєвої шкоди попри те, що наша країна не має значного власного флоту, а також показало нові можливості ведення війни.

Однак Олексій Неїжпапа в розмові з журналістами зазначив, що Росія досі має перевагу в озброєнні на морі. За його словами, нашим захисникам бракує лінійних крейсерів, есмінців, фрегатів і підводних човнів, які є в окупантів. Крім цього, російські літаки, як і раніше, домінують у небі над морем.

Що Україні потрібно змінити

Неїжпапа зазначив, що Севастополь є його рідним містом і він мріє про день, коли повернеться на військово-морську базу на півострові. Однак для того, щоб досягнути успіхів, нашій країні потрібно змінити тактику, адже ворог також навчається.

Те, що ми робили рік тому, вже не працює або працює не так ефективно. Ми повинні проявити гнучкість і змінити нашу тактику,

– сказав офіцер.

Командувач ВМС зазначив, що на розробку та будівництво військових кораблів ідуть роки, і ще більше часу на їхнє оновлення для вирішення нових завдань. Але морські безпілотники вдосконалюються щомісяця.

Натомість Україна повинна не тільки впроваджувати інновації, а й швидко розгортати нову зброю, адже оскільки ворог адаптується до українських ударів і зміцнює свою обороноздатність.

Противник теж дуже швидко вчиться й теж робить свої висновки, протидіючи нашим діям. Війну на морі можна виграти тільки за допомогою нових рішень, які необхідно реалізувати якомога швидше,

– заявив Неїжпапа.

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