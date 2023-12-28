Керівник Одеської обласної прокуратури Ігор Домущей під час брифінгу розповів, що один з поранених перебуває в лікарні. Про інцидент Сили оборони Півдня повідомили 28 грудня, пише 24 Канал.

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Що відомо про поранених внаслідок підриву судна в Чорному морі

Ігор Домущей розповів, що о 8:05 27 грудня в гирлі річки Швидка на міні підірвався суховантаж під прапором Панами. Судно зазнало пошкоджень.

За словами керівника Одеської обласної прокуратури, міна, яка вибухнула, належить Росії.

Зазнав поранень капітан судна та матрос – громадянин Єгипту, який зараз (станом орієнтовно на 11 годину 28 грудня – 24 Канал) перебуває в місті Ізмаїл у лікарні з контузією й ушкодженнями правого стегна,

– розповів посадовець.

Державна прикордонна служба повідомила, що балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів. Та наслідок підриву на російській міні судно втратило хід та керування, на верхній палубі виникла пожежа. Щоб уникнути затоплення капітан зафіксував судно на мілині.

Катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт. При огляді судна та опитуванні капітана було виявлено двох моряків, які зазнали поранень,

– розповідали прикордонники.

Ще тоді вони зазначали, що одному пораненому надали допомогу на місці, іншого – для дообстеження у супроводі медиків доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний.

Щоб зняти судно з мілини та доставити в порт, на місце інциденту скерували буксири.

Зверніть увагу! Сили оборони України запевнили, що продовжують забезпечувати безпеку цивільного судноплавства в умовах щільного замінування моря ворогом. На жаль, штормова погода посилює мінну небезпеку, тож питання щодо розмінування моря за підтримки міжнародних партнерів дуже актуальне.