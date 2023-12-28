Руководитель Одесской областной прокуратуры Игорь Домущий во время брифинга рассказал, что один из раненых находится в больнице. Об инциденте Силы обороны Юга сообщили 28 декабря, пишет 24 Канал.

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Что известно о раненых в результате подрыва судна в Черном море

Игорь Домущий рассказал, что в 8:05 27 декабря в устье реки Быстрая на мине подорвался сухогруз под флагом Панамы. Судно получило повреждения.

По словам руководителя Одесской областной прокуратуры, взорвавшаяся мина принадлежит России.

Получил ранения капитан судна и матрос – гражданин Египта, который сейчас (на 11 часов 28 декабря – 24 Канал) находится в городе Измаил в больнице с контузией и повреждениями правого бедра,

– рассказал чиновник.

Государственная пограничная служба сообщила, что балкер направлялся под погрузку зерном в один из дунайских портов. Но в результате подрыва на российской мине судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Чтобы избежать затопления, капитан зафиксировал судно на мели.

Катера Морской охраны и поисково-спасательной службы немедленно предоставили помощь экипажу, доставили медиков на борт. При осмотре судна и опросе капитана были обнаружены два моряка, которые получили ранения,

– рассказывали пограничники.

Еще тогда они отмечали, что одному раненому оказали помощь на месте, другого для дообследования в сопровождении медиков доставили в ближайшую больницу. Его состояние удовлетворительное.

Чтобы снять судно с мели и доставить в порт, на место инцидента направили буксиры.

Обратите внимание! Силы обороны Украины заверили, что продолжают обеспечивать безопасность гражданского судоходства в условиях плотного заминирования моря врагом. К сожалению, штормовая погода усугубляет минную опасность, поэтому вопрос о разминировании моря при поддержке международных партнеров – актуален.