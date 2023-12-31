Місцева влада розповіла про наслідки атаки, інформує 24 Канал. Зокрема, на Київщині пожежа виникла на відкритій території.

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В області активно працювали наші сили ППО. За його словами, унаслідок атаки на одному з об'єктів критичної інфраструктури через падіння уламків виникла пожежа на відкритій території. Її оперативно ліквідували,

– повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Влучань в об'єкти житлової інфраструктури немає. За попередніми даними влади, жертв та постраждалих – немає. Оперативні групи продовжують збирати інформацію про наслідки атаки.

Кравченко додав, що навіть напередодні Нового Року ворог продовжує здійснювати терористичні атаки. Тому закликав громадян не ігнорувати небезпеку.

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Ситуація у Хмельницькій області

Щодо Хмельниччини, то сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, в області сили ППО знешкодили 1 безпілотник типу "Шахед".

Разом з тим, внаслідок атаки відбулася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Пожежа була оперативно ліквідована. Інформації про постраждалих не було,

– повідомили в Хмельницькій ОВА.

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