Про це заявила начальниця пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі марафону, інформує 24 Канал.

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За її словами, ворог намагається викликати паніку населення, вдаючись до атак на міста України.

"Не впадайте у паніку, адже паніка – це теж зброя ворога, тому вони і завдають потужних ударів по житлових будинках, щоб занурити людей у цей стан", – зазначила Гуменюк.

Вона наголосила, що треба розуміти, що ворог у новорічну ніч нікуди не зникне.

"Ворог може застосувати будь-які види атак, в тому числі мішаних, точкових. І пам'ятати, що тривожна валізка для укриття має бути напоготові", – додала Гуменюк.

Загроза нових атак: що відомо