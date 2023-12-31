Про це заявила начальниця пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі марафону, інформує 24 Канал.
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За її словами, ворог намагається викликати паніку населення, вдаючись до атак на міста України.
"Не впадайте у паніку, адже паніка – це теж зброя ворога, тому вони і завдають потужних ударів по житлових будинках, щоб занурити людей у цей стан", – зазначила Гуменюк.
Вона наголосила, що треба розуміти, що ворог у новорічну ніч нікуди не зникне.
"Ворог може застосувати будь-які види атак, в тому числі мішаних, точкових. І пам'ятати, що тривожна валізка для укриття має бути напоготові", – додала Гуменюк.
Загроза нових атак: що відомо
- Раніше і ISW заявили, що Росія продовжить масштабні удари по Україні. Зокрема, вороги, ймовірно, завдадуть посилених ударів найближчими днями, на новорічні свята.
- Власне, саме так, як вони робили минулого року, намагаючись підірвати український моральний стан.
- У Повітряних силах зазначили, що про ймовірність атак аналітики говорили неодноразово, дані не завжди підтверджуються. Водночас наразі командування дійсно має інформацію від розвідників про накопичення ракет ворогом.