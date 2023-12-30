Відповідну думку висловили в американському Інституті вивчення війни (ISW). Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону, що ISW робить очевидні заяви, адже про ймовірність атак в Україні говорили неодноразово, пише 24 Канал.

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Чи може Росія атакувати на Новий рік

Юрій Ігнат розповів, що окупанти мають потенціал, носії крилатих ракет в морі, стратегічну авіацію, "Іскандери" і так далі. Речник додав, що ми маємо інформацію від розвідників про накопичення ракет ворогом.

Інформація такого характеру якби була, то, мабуть, вже б розлетілась інтернетом. Ми не можемо знати про плани російського керівництва. Зрозуміло, що в них є певні наміри на той чи інший день. Є відповідно об'єкти, які в них в пріоритетах з направлення туди як "Шахедів", так і крилатих ракет,

– розповів Юрій Ігнат.

Він уточнив, що Росія запускає дрони-камікадзе типу "Шахед" як з Курської області Росії, так і з південно-східного напрямку.

"Подивимось, як пройде ця ніч. Нам чекати від Росії неприємностей потрібно постійно. Не треба думати, що на Новий рік вони захочуть (здійснити повітряну атаку – 24 Канал), а на наступний день зроблять паузу. Потрібно постійно бути в готовності громадянам, які мають дотримуватись заходів безпеки", – закликав Ігнат.

Він запевнив, що Повітряні сили своєю чергою працюють 24 години сім днів на тиждень.

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