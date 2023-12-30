Відповідну думку висловили в американському Інституті вивчення війни (ISW). Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону, що ISW робить очевидні заяви, адже про ймовірність атак в Україні говорили неодноразово, пише 24 Канал.
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Чи може Росія атакувати на Новий рік
Юрій Ігнат розповів, що окупанти мають потенціал, носії крилатих ракет в морі, стратегічну авіацію, "Іскандери" і так далі. Речник додав, що ми маємо інформацію від розвідників про накопичення ракет ворогом.
Інформація такого характеру якби була, то, мабуть, вже б розлетілась інтернетом. Ми не можемо знати про плани російського керівництва. Зрозуміло, що в них є певні наміри на той чи інший день. Є відповідно об'єкти, які в них в пріоритетах з направлення туди як "Шахедів", так і крилатих ракет,
– розповів Юрій Ігнат.
Він уточнив, що Росія запускає дрони-камікадзе типу "Шахед" як з Курської області Росії, так і з південно-східного напрямку.
"Подивимось, як пройде ця ніч. Нам чекати від Росії неприємностей потрібно постійно. Не треба думати, що на Новий рік вони захочуть (здійснити повітряну атаку – 24 Канал), а на наступний день зроблять паузу. Потрібно постійно бути в готовності громадянам, які мають дотримуватись заходів безпеки", – закликав Ігнат.
Він запевнив, що Повітряні сили своєю чергою працюють 24 години сім днів на тиждень.
Останні заяви про загрозу зі сторони Росії
- Американський Інститут вивчення війни проаналізував масовану атаку росіян по Україні. Аналітики запевнили, що комбінований удар ворога 29 грудня – це кульмінація декількох місяців експериментів Росії з різними комбінаціями атак безпілотників та ракет для випробовування систем та засобів ППО України.
- В ISW запевнили, що Росія продовжить масштабні удари по Україні. Зокрема, вороги, ймовірно, завдадуть посилених ударів найближчими днями на тлі новорічних свят, так, як вони робили минулого року, намагаючись підірвати український моральний стан.
- Юрій Ігнат прокоментував інформацію ISW про "кульмінацію декількох місяців експериментів". Він запевнив, що не бачить особливих експериментів в останній масованій атаці росіян по Україні. Адже вони роблять те, що робили й у 2022 році.