Атакуючи різні міста України 29 грудня, окупанти запустили 158 повітряних цілей, з яких 114 вдалося ліквідувати системами та засобами ППО. За останніми даними, від рук росіян загинуло 30 осіб, ще 160 – отримали поранення.

Усе про обстріл 29 грудня Влучання у будинки, заклади охорони здоров'я, освіти: все про масовану комбіновану атаку Росії

Що говорять в ISW про наймасованішу атаку

Аналітики Інституту вивчення війни детально проаналізували масовані удари, яких ворог завдав 29 грудня. Експерти зазначили, що це була найбільша серія атак від повномасштабного вторгнення. Так, Росія атакувала Україну:

36 БпЛА типу "Shahed-136/131";

щонайменше 90 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55,

8 крилатих ракет Х-22/Х-32,

близько 14 ракет С-300/С-400/Іскандер-М,

5 аеробалістичних ракет "Кинджал".

4 протирадіолокаційні ракети Х-31П,

1 ракета Х-59.

В ISW наголосили, що масштабний удар 29 грудня – кульмінація кількох місяців експериментів Росії з різничими комбінаціями атак БпЛА та ракет для випробовування систем та засобів ППО України. Протягом останніх кількох місяців ворог завдав серії ракетних та дронових ударів різного масштабу, а також комбінував "Шахеди" з крилатими або балістичними ракетами. Атака 29 грудня містила як і ударні дрони-камікадзе, так і ракети різних типів. Ще у серпні 2023 року представник ГУР МО Вадим Скібіцький повідомив, що Росія використовує для атак більше "Шахедів", аніж ракет для того, щоб дослідити системи ППО в Україні та знайти шляхи для її обходу.

Експерти припускають, що Росія, ймовірно, навмисно накопичувала ракети, аби завдати такого масованого удару.

Росія, ймовірно, навмисно накопичувала ракети різних типів протягом осені та початку зими 2023 року, щоб завдати комбінованого удару різними типами ракет та "Шахедами". Однак поточні російські запаси ракет і безпілотних літальних апаратів, а також темпи виробництва, ймовірно, не дозволяють російським силам проводити регулярні широкомасштабні ракетні удари в масштабах 29 грудня,

– повідомили в ISW.

Росія завдала ракетного удару вдень

Ворог атакував територію України не лише уночі та під ранок, але й вдень 29 грудня. Так, близько о 14:50 країною почала ширитися тривога. Повітряні сили повідомили, що окупанти крилатих ракет з літаків Ту-22м3.

Під ударом ворога опинилося місто Сміла у Черкаські області. Російська ракета влучила у приватні будинки.

Станом на зараз відомо, що унаслідок ракетного удару постраждало 9 осіб, серед яких дитина. Окрім того, понад 50 приватних будинків було пошкоджено унаслідок атаки.